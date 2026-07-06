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Чотири країни НАТО запропонували по-новому фінансувати оборону для підтримки України

23:20 06.07.2026 Пн
2 хв
Як НАТО зможе ефективніше допомагати Україні?
aimg Олена Бджола
Фото: штаб-квартира НАТО (Getty Images)

Партнери України перед самітом НАТО в Анкарі представили новий механізм для оборонних витрат. Він допоможе у наданні військової підтримки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністерства оборони Фінляндії.

4 країни створили БОМ задля допомоги Україні

6 липня Велика Британія, Нідерланди, Фінляндія та Польща опублікували спільну заяву щодо розробки нового механізму фінансування оборони.

Країни створили Багатосторонній оборонний механізм (БОМ).

Яка мета цього механізму

БОМ стане інструментом для:

  • збільшення інвестицій в оборону,
  • сприяння спільним закупівлям,
  • підвищення попиту на критично важливі оборонні можливості.

Мета - запустити цей механізм фінансування до 2027 року, коли угоду ратифікують країни НАТО.

"Ми працюємо з ключовими партнерами для розширення кола учасників фінансового механізму. На основі технічної розробки ми перейдемо до наступного етапу планування та розробки механізму фінансування з партнерами-підписантами протягом осені", - йдеться у заяві.

Вони наголосили, що створюють механізм через війну, яку розпочала Росія проти України, та задля протидії майбутнім загрозам.

"Ми залишаємося відданими підтримці України, яка захищає свій суверенітет та відбиває російську агресію", - заявили ініціатори БОМ.

Саміт НАТО у Туреччині

Нагадаємо, саміт НАТО у Туреччині пройде 7 та 8 липня.

Президент США Дональд Трамп планує зустріч з президентом України Володимиром Зеленським 8 липня під час саміту НАТО в Анкарі. Це підтвердила речниця Білого дому Анна Келлі у розмові з журналістами.

Росія може масовано ударити по території України перед самітом НАТО в Анкарі. За словами Зеленського, це відповідає підступній тактиці Кремля.

Країни НАТО ще не узгодили спільну заяву для майбутнього саміту в Анкарі. Причина - розбіжності щодо термінів військової допомоги Україні та фінансування паливних трубопроводів у Східній Європі.

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