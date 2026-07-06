Чотири країни НАТО запропонували по-новому фінансувати оборону для підтримки України

Партнери України перед самітом НАТО в Анкарі представили новий механізм для оборонних витрат. Він допоможе у наданні військової підтримки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністерства оборони Фінляндії.
6 липня Велика Британія, Нідерланди, Фінляндія та Польща опублікували спільну заяву щодо розробки нового механізму фінансування оборони.
Країни створили Багатосторонній оборонний механізм (БОМ).
БОМ стане інструментом для:
Мета - запустити цей механізм фінансування до 2027 року, коли угоду ратифікують країни НАТО.
"Ми працюємо з ключовими партнерами для розширення кола учасників фінансового механізму. На основі технічної розробки ми перейдемо до наступного етапу планування та розробки механізму фінансування з партнерами-підписантами протягом осені", - йдеться у заяві.
Вони наголосили, що створюють механізм через війну, яку розпочала Росія проти України, та задля протидії майбутнім загрозам.
"Ми залишаємося відданими підтримці України, яка захищає свій суверенітет та відбиває російську агресію", - заявили ініціатори БОМ.
Нагадаємо, саміт НАТО у Туреччині пройде 7 та 8 липня.
Президент США Дональд Трамп планує зустріч з президентом України Володимиром Зеленським 8 липня під час саміту НАТО в Анкарі. Це підтвердила речниця Білого дому Анна Келлі у розмові з журналістами.
Росія може масовано ударити по території України перед самітом НАТО в Анкарі. За словами Зеленського, це відповідає підступній тактиці Кремля.
Країни НАТО ще не узгодили спільну заяву для майбутнього саміту в Анкарі. Причина - розбіжності щодо термінів військової допомоги Україні та фінансування паливних трубопроводів у Східній Європі.