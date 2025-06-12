Четыре авиаудара за вечер: Россия ударила по Запорожской области, есть погибший

Заметим, что 6 июня российские военные ударили КАБами по Запорожью. Как результат вражеской атаки - семь домов разрушены. Также сообщалось о раненой.

Ситуация на фронте

Напомним, что только за последние сутки с 11 на 12 июня, потери российских захватчиков на фронте составили более тысячи солдат.

Кроме того, вчера, 11 июня, в Украине ликвидировали символического миллионного российского оккупанта.

В Главном управлении разведки рассказали, что известно о миллионном уничтоженном оккупанте.

В отдельном материале РБК-Украина мы подробно описали общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 12 июня 2025 года.

Кроме того, РБК-Украина писало, что Генштаб раскрыл данные российских потерь по годам.

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