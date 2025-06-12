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В Украине ликвидировали миллионного оккупанта: в ГУР рассказали, кто им был

Украина, Четверг 12 июня 2025 18:14
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В Украине ликвидировали миллионного оккупанта: в ГУР рассказали, кто им был Фото: (facebook.com GeneralStaff.ua)
Автор: Карина Левицкая

В Украине ликвидировали символического миллионного российского оккупанта. Это стало результатом масштабных и скоординированных действий украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГУР МО Украины.

Вчера, 11 июня, военные подразделения активных действий ГУР МО Украины "Kraken" доложили об уничтожении символического миллионного оккупанта.

Им оказался Машаненков Сергей Николаевич - уроженец камчатского края, 1978 года рождения. Известно, что Машаненков был военнослужащим тихоокеанской морской пехоты ВС РФ.

"Сегодня вдоль всей линии фронта ликвидировали не одного и не двух захватчиков. Благодаря слаженным действиям всех подразделений Сил безопасности и обороны Украины вражеские потери в Украине стали массовыми и системными", - добавили в ГУР.

В то же время, по данным разведки, их сотрудники продолжают методично выявлять, находить и уничтожать каждого, кто пришел на украинскую землю с оружием.

Заметим, что на сегодняшний день потери российских оккупационных войск с начала полномасштабного вторжения в Украину достигли 1 миллиона человек. Примечательно, что более 628 тысяч оккупантов было ликвидировано только за последние полтора года.

Ситуация на фронте

Напомним, что только за последние сутки с 11 на 12 июня, потери российских захватчиков на фронте составили более тысячи солдат.

В отдельном материале РБК-Украина мы подробно описали общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 12 июня 2025 года.

Кроме того, РБК-Украина писало, что Генштаб раскрыл данные российских потерь по годам.

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