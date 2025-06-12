Россия потеряла в Украине миллион военных: Генштаб раскрыл данные по годам
Потери российских оккупационных войск с начала полномасштабного вторжения в Украину достигли 1 миллиона человек, из которых более 628 тысяч - только за последние полтора года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
За первый год большой войны, 2022-й, РФ потеряла 106 720 человек (в среднем 340 человек в сутки). В 2023 году потери оккупантов составили 253 290 человек (среднесуточный показатель - 693). В 2024 году цифра выросла до 430 790 человек - в среднем 1177 погибших ежедневно.
По состоянию на 4 июня 2025 года потери врага уже превысили 200 тысяч человек. В этом году россияне теряют в среднем 1286 солдат ежедневно.
Впервые Генштаб ВСУ обнародовал потери противника 1 марта 2022 года - тогда сообщалось о 5710 уничтоженных и 200 пленных. Уже 3 марта потери выросли до 9 тысяч человек.
Среди рекордных по потерям дней:
- 28 ноября 2024 года - 2030 оккупантов,
- 19 декабря 2024 года - 2200,
- 29 декабря 2024 года - 2010.
В Генштабе отметили, что подсчет потерь осложняется высокой интенсивностью боевых действий, однако темпы ликвидации российских сил только растут.
Фото: Генштаб обнародовал статистику потерь РФ во время полномасштабного вторжения (t.me/GeneralStaffZSU)
Ситуация на фронте
По состоянию на 22:00, 11 июня, на фронте в течение суток произошло 195 боевых столкновений. Наибольшее количество боев - сразу на пяти направлениях.
За сутки противник нанес 1 ракетный и 57 авиационных ударов, применил 2 ракеты и сбросил 80 КАБ, совершил 1292 удара дронами-камикадзе и 4671 обстрел позиций украинских войск. Об этом - читайте в материале РБК-Украина.
Напомним, с 11 на 12 июня, Россия потеряла в боях против Украины еще 1140 военных.
Кроме того, ВСУ за последние сутки уничтожили 47 артсистем, 138 дронов и 136 единиц автотехники.
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