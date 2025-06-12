Армия РФ потеряла на войне с Украиной более миллиона военных, - Генштаб

За последние сутки с 11 на 12 июня потери российских захватчиков на фронте составили 1140 солдат. В целом с начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла более 1 миллиона военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.