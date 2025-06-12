Армия РФ потеряла на войне с Украиной более миллиона военных, - Генштаб
За последние сутки с 11 на 12 июня потери российских захватчиков на фронте составили 1140 солдат. В целом с начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла более 1 миллиона военнослужащих.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 12 июня 2025 года ориентировочно составляют:
- личного состава - около 1 000 340 (+1140) человек ликвидированы;
- танков - 10 933 (+6) ед;
- боевых бронированных машин - 22 786 (+3) ед;
- артиллерийских систем - 29 063 (+47) ед;
- РСЗО - 1413 ед;
- средства ПВО - 1184 (+1) ед;
- самолетов - 416 ед;
- вертолетов - 337 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 40 435 (+138) ед;
- крылатых ракет - 3337 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 51 715 (+136) ед;
- специальной техники - 3914 ед.
Воздушные удары россиян
Минувшей ночью российские захватчики в очередной раз атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед".
Террористы снова ударили дронами по Харькову. В городе повреждены жилые дома, учебные заведения и есть пострадавшие среди местного населения.
Добавим, что недавно военные агрессора впервые за войну атаковали Киев реактивным дроном "Герань-3".
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