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Армия РФ потеряла на войне с Украиной более миллиона военных, - Генштаб

Четверг 12 июня 2025 07:42
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Армия РФ потеряла на войне с Украиной более миллиона военных, - Генштаб Фото: Силы обороны уничтожили более миллиона российских военных (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

За последние сутки с 11 на 12 июня потери российских захватчиков на фронте составили 1140 солдат. В целом с начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла более 1 миллиона военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 12 июня 2025 года ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 1 000 340 (+1140) человек ликвидированы;
  • танков - 10 933 (+6) ед;
  • боевых бронированных машин - 22 786 (+3) ед;
  • артиллерийских систем - 29 063 (+47) ед;
  • РСЗО - 1413 ед;
  • средства ПВО - 1184 (+1) ед;
  • самолетов - 416 ед;
  • вертолетов - 337 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 40 435 (+138) ед;
  • крылатых ракет - 3337 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 51 715 (+136) ед;
  • специальной техники - 3914 ед.

Армия РФ потеряла на войне с Украиной более миллиона военных, - Генштаб

Воздушные удары россиян

Минувшей ночью российские захватчики в очередной раз атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед".

Террористы снова ударили дронами по Харькову. В городе повреждены жилые дома, учебные заведения и есть пострадавшие среди местного населения.

Добавим, что недавно военные агрессора впервые за войну атаковали Киев реактивным дроном "Герань-3".

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