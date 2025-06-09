Россияне ударили КАБами по Запорожью: семь домов разрушены, есть раненый

В Запорожье россияне ударили по жилому району. Один раненый человек.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОГА Ивана Федорова.

На месте уже работают аварийные службы, которые проводят обследование территории и ликвидацию последствий атаки.

По последним данным, ранена 73-летняя женщина. Ее в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Как сообщил начальник ОВА, кроме полных разрушений семи домов, десятки зданий получили повреждения. Также была изуродована газовая труба.

В Запорожье в результате вражеской атаки повреждены семь частных домов. Российские силы нанесли удар кассетными боеприпасами по одному из жилых районов города.

Атака РФ на Украину 9 июня

Основной целью россиян этой ночью оказалась Ровенская область и сам город Ровно. Сначала регион массированно атаковали вражеские дроны с нескольких направлений.

Уже в 05:00 в Ровно прозвучали повторные взрывы во время пуска крылатых ракет.

В то же время, как сообщил и.о. руководителя Полтавской ОГА Владимир Когут, сегодня ночью в Миргородском районе в результате падения обломков БПЛА была повреждена линия электропередач.

Кроме того, враг продолжал терроризировать Днепропетровскую область. Противник направил на область беспилотники. Вечером и ночью защитники уничтожили в небе над регионом 6 беспилотников.

Подробнее об обстреле России 9 июня в материале РБК-Украина.

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