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Россияне ударили КАБами по Запорожью: семь домов разрушены, есть раненый

Понедельник 09 июня 2025 11:46
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Россияне ударили КАБами по Запорожью: семь домов разрушены, есть раненый Фото: В Запорожье семь домов разрушены в результате ракетного удара РФ (zoda_gov_ua)
Автор: Владислава Ткаченко

В Запорожье россияне ударили по жилому району. Один раненый человек.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОГА Ивана Федорова.

В Запорожье в результате вражеской атаки повреждены семь частных домов. Российские силы нанесли удар кассетными боеприпасами по одному из жилых районов города.

Как сообщил начальник ОВА, кроме полных разрушений семи домов, десятки зданий получили повреждения. Также была изуродована газовая труба.

Фото: Атака РФ на Запорожье (t.me/ivan_fedorov_zp)

По последним данным, ранена 73-летняя женщина. Ее в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Фото: Атака РФ на Запорожье(zoda_gov_ua)

На месте уже работают аварийные службы, которые проводят обследование территории и ликвидацию последствий атаки.

Атака РФ на Украину 9 июня

Основной целью россиян этой ночью оказалась Ровенская область и сам город Ровно. Сначала регион массированно атаковали вражеские дроны с нескольких направлений.

Уже в 05:00 в Ровно прозвучали повторные взрывы во время пуска крылатых ракет.

В то же время, как сообщил и.о. руководителя Полтавской ОГА Владимир Когут, сегодня ночью в Миргородском районе в результате падения обломков БПЛА была повреждена линия электропередач.

Кроме того, враг продолжал терроризировать Днепропетровскую область. Противник направил на область беспилотники. Вечером и ночью защитники уничтожили в небе над регионом 6 беспилотников.

Подробнее об обстреле России 9 июня в материале РБК-Украина.

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