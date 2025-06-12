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Чотири авіаудари за вечір: Росія вдарила по Запорізькій області, є загиблий

Фото: росіяни обстріляли Запорізьку область (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Росіяни скинули щонайменше чотири авіабомби на територію Гуляйпільської громади в Запорізькій області. Внаслідок атаки загинув місцевий житель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

"Ворог атакував Гуляйпільську громаду", - повідомив Федоров.

За його даними, росіяни нанесли щонайменше чотири авіаудари по Новогригорівці. В результаті ударів виникла пожежа.

"Загинув 60-річний чоловік. Кількість поранених зросла до трьох. Двоє чоловіків 65 та 62 років і 58-річна жінка доставлені до лікарні. Медики надають усю необхідну допомогу", - розповів він.

Зауважимо, що 6 червня російські військові вдарили КАБами по Запоріжжю. Як результат ворожої атаки - сім будинків зруйновано. Також повідомлялось про поранену.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що лише за останню добу з 11 на 12 червня, втрати російських загарбників на фронті становили понад тисячу солдатів.

Крім того, вчора, 11 червня, в Україні ліквідували символічного мільйонного російського окупанта.

В Головному управлінні розвідки розповіли, що відомо про мільйонного знищеного окупанта.

В окремому матеріалі РБК-Україна ми детально описали загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 12 червня 2025 року.

Крім того, РБК-Україна писало, що Генштаб розкрив дані російських втрат по роках.

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Запорізька областьВійна Росії проти України