Чотири авіаудари за вечір: Росія вдарила по Запорізькій області, є загиблий

Зауважимо, що 6 червня російські військові вдарили КАБами по Запоріжжю. Як результат ворожої атаки - сім будинків зруйновано. Також повідомлялось про поранену.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що лише за останню добу з 11 на 12 червня, втрати російських загарбників на фронті становили понад тисячу солдатів.

Крім того, вчора, 11 червня, в Україні ліквідували символічного мільйонного російського окупанта.

В Головному управлінні розвідки розповіли, що відомо про мільйонного знищеного окупанта.

В окремому матеріалі РБК-Україна ми детально описали загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 12 червня 2025 року.

Крім того, РБК-Україна писало, що Генштаб розкрив дані російських втрат по роках.

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