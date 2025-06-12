Четыре авиаудара за вечер: Россия ударила по Запорожской области, есть погибший

Россияне сбросили по меньшей мере четыре авиабомбы на территорию Гуляйпольской громады в Запорожской области. В результате атаки погиб местный житель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Запорожской ОГА Ивана Федорова.

"Погиб 60-летний мужчина. Количество раненых возросло до трех. Двое мужчин 65 и 62 лет и 58-летняя женщина доставлены в больницу. Медики оказывают всю необходимую помощь", - рассказал он.

По его данным, россияне нанесли по меньшей мере четыре авиаудара по Новогригорьевке. В результате ударов возник пожар.

Заметим, что 6 июня российские военные ударили КАБами по Запорожью. Как результат вражеской атаки - семь домов разрушены. Также сообщалось о раненой.

Ситуация на фронте

Напомним, что только за последние сутки с 11 на 12 июня, потери российских захватчиков на фронте составили более тысячи солдат.

Кроме того, вчера, 11 июня, в Украине ликвидировали символического миллионного российского оккупанта.

В Главном управлении разведки рассказали, что известно о миллионном уничтоженном оккупанте.

В отдельном материале РБК-Украина мы подробно описали общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 12 июня 2025 года.

Кроме того, РБК-Украина писало, что Генштаб раскрыл данные российских потерь по годам.

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