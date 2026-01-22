RU

Черноморск остался без света и тепла после ночной атаки РФ

Фото: Черноморск остался без света и тепла после российской атаки (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Город Черноморск в Одесской области остался без электроснабжения и отопления в результате атаки России в ночь на 22 января.

Как передает РБК-Украина, об этом сообщил городской голова Черноморска Василий Гуляев.

"Враг в очередной раз атакует наш город, сегодня действительно ситуация тяжелая. В городе нет света, котельная не работает. Если свет не появится, после обеда запустим котельную в аварийном режиме на генераторе", - рассказал Гуляев.

Кроме того, по его словам, водоснабжение осуществляется, однако подача воды на верхние этажи будет происходить по графику, о котором будет сообщено дополнительно.

Мэр Черноморска также сообщил, что больница работает на генераторах. Школы вынужденно перешли на дистанционное обучение. Детские сады работают в дежурном режиме.

 

Обстрел Украины 22 января

Напомним, в ночь на 22 января Россия атаковала Украину 94 ударными дронами с разных направлений. Силам ПВО удалось сбить 80 вражеских беспилотников.

В то же время зафиксировано попадание 10 ударных дронов на 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) дронов на четырех локациях.

В частности, российские войска атаковали Кривой Рог и Павлоград в Днепропетровской области. В результате обстрелов повреждены частные дома и авто, пострадала женщина.

К тому же Кривой Рог находится под вражескими обстрелами с ночи. Россияне атакуют как дронами, так и баллистикой.

Также россияне атаковали Одесскую область ударными дронами. Один из вражеских беспилотников ночью попал в многоэтажку.

ОдессаВойна в УкраинеАтака дроновОтключения света