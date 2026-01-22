Черноморск остался без света и тепла после ночной атаки РФ

"Враг в очередной раз атакует наш город, сегодня действительно ситуация тяжелая. В городе нет света, котельная не работает. Если свет не появится, после обеда запустим котельную в аварийном режиме на генераторе", - рассказал Гуляев.

Кроме того, по его словам, водоснабжение осуществляется, однако подача воды на верхние этажи будет происходить по графику, о котором будет сообщено дополнительно.

Мэр Черноморска также сообщил, что больница работает на генераторах. Школы вынужденно перешли на дистанционное обучение. Детские сады работают в дежурном режиме.