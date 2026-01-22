Чорноморськ лишився без світла та тепла після нічної атаки РФ

"Ворог вкотре атакує наше місто, сьогодні дійсно ситуація важка. В місті немає світла, котельня не працює. Якщо світло не з'явиться, після обіду запустимо котельню в аварійному режимі на генераторі", - розповів Гуляєв.

Окрім того, за його словами, водопостачання здійснюється, однак подача води на верхні поверхи відбуватиметься за графіком, про який буде повідомлено додатково.

Мер Чорноморська також повідомив, що лікарня працює на генераторах. Школи вимушено перейшли на дистанційне навчання. Дитячі садки працюють у черговому режимі.