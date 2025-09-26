Ядерное сотрудничество или политическая игра? Путин принял в Кремле генерального директора МАГАТЭ Гросси

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Гросси на платформе Х.

По словам Гросси, темой обсуждения стали вопросы ядерной энергетики, нераспространения ядерных технологий и вызовы в сфере безопасности и защищенности. Он поблагодарил за поддержку профессиональной и беспристрастной работы МАГАТЭ.

Своевременный и важный обмен мнениями с Президентом России Путиным по вопросам ядерной энергетики, нераспространения и вызовов в области ядерной безопасности и защиты.

Благодарен за поддержку беспристрастной и профессиональной работы @IAEAorg. pic.twitter.com/n92Yu9ojvi - Рафаэль Мариано Гросси (@rafaelmgrossi) 25 сентября 2025 года

В российских СМИ со ссылкой на Кремль заявили, что Путин подчеркнул: сотрудничество Москвы с агентством налажено "почти по всем направлениям" и касается в том числе глобальной атомной безопасности.

Визит Гросси в Россию совпал с проведением в Москве Всемирной недели атомной энергетики. В своей заметке он отметил, что МАГАТЭ существует для того, чтобы гарантировать безопасное и надежное внедрение ядерных проектов, которые соответствуют самым высоким стандартам нераспространения.

Это не первая поездка главы агентства в РФ в 2025 году. В феврале Гросси уже встречался в Москве с руководителем "Росатома" Алексеем Лихачевым. Тогда обсуждалась безопасность Запорожской атомной электростанции, которая с 2022 года находится под российской оккупацией.

Напомним, 15 сентября Гросси предупреждал, что военные действия до сих пор представляют серьезную угрозу для ЗАЭС. А несколько дней спустя 69-я Генеральная конференция МАГАТЭ приняла резолюцию с призывом к России немедленно покинуть станцию.