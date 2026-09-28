Черная полоса. Как Украина переживет осень и зиму и ждать ли коллапса экономики

Главное: Стратегия агрессоров: РФ сменила подход и целенаправленно уничтожает производство, склады и экспортеров, вынуждая бизнес закрываться или сокращать персонал.

РФ сменила подход и целенаправленно уничтожает производство, склады и экспортеров, вынуждая бизнес закрываться или сокращать персонал. Финансовая пропасть: дыра в бюджете и пассивность Рады ставят под угрозу государственные выплаты.

дыра в бюджете и пассивность Рады ставят под угрозу государственные выплаты. Дрон-террор столицы: к непрерывным атакам реактивных дронов Украина оказалась не готова; жители столицы более пессимистичны, чем остальные украинцы.

к непрерывным атакам реактивных дронов Украина оказалась не готова; жители столицы более пессимистичны, чем остальные украинцы. Движение на запад: уцелевшие предприятия и обеспеченные граждане массово переезжают в западные области страны.

уцелевшие предприятия и обеспеченные граждане массово переезжают в западные области страны. Тупик в Раде: политические амбиции и коррупционные скандалы осложняют получение помощи от МВФ и ЕС в разгар бюджетного периода.

"Впереди – самая сложная военная зима". В первые годы полномасштабной войны такие тезисы приравнивались к откровенной "зраде" или как минимум вражескому ИПСО. Потом – становились поводом для дебатов в соцсетях. Сейчас их открыто озвучивают высшие руководители государства.

Причин как минимум две. Во-первых, явное снижение общественных ожиданий от конца войны. Дебаты о "границах 1991 года" закончились сами собой, слово "победа" тоже давно уступило формулировке "справедливое окончание войны".

Во-вторых, массированная кампания агрессоров по уничтожению украинской логистики и экономики, намного превосходящая масштабами все предыдущие. Не надо иметь доступ к источникам в высоких кабинетах, чтобы понимать: если едва ли не каждый день уничтожается или закрывается очередное предприятие, производство, склад, то впереди – трудные времена.

Но у РБК-Украина такой доступ есть, а с ним – и возможность проанализировать, как близко к катастрофе может подойти Украина в ближайшие несколько месяцев и насколько глубока эта кроличья нора.

Пределы эскалации

Определенный перелом, как минимум в общественных ожиданиях, наступил не позже июля, особенно усилившись после Дня независимости. 40-дневная операция "по принуждению России к миру" хотя и принесла впечатляющие результаты по числу уничтоженных объектов врага, своей сверхзадачи не выполнила – Кремль не стал более настроен на реальные переговоры.

Напротив, пользуясь колоссальными проблемами Сил обороны с антибаллистическими ракетами, россияне принялись методично уничтожать украинский бизнес, парализуя целые отрасли.

Последствия российского удара по "Запорожстали" (фото: facebook.com/zaporizhstal)

А с конца лета еще и начался беспрерывный террор Киева и столичного региона реактивными дронами. Вкупе с неповоротливостью местной власти это привело еще и к хроническому транспортному коллапсу в столице, решить который худо-бедно удалось лишь через пару недель.

"Такой террор Киева – это был вот тот самый "черный лебедь". Мало кто ждал, что они будут так нагло атаковать столицу, и так постоянно, и в таком режиме: 1-2-3 дрона в час вместо одной большой волны, к чему мы уже попривыкали", – говорит собеседник РБК-Украина в руководстве страны.

Против реактивных дронов экстренно начали искать противодействие. На днях президент Владимир Зеленский отчитался о том, что уже удается сбивать больше половины реактивных "Гербер". Но до уровня сбития обычных "Шахедов" – 90% – еще далеко. По словам главы ОП Кирилла Буданова, массово применять дроны-перехватчики Украина сможет через несколько месяцев.

"Получается, что не туда смотрели, не то заказывали. Политически можно было бы сказать, что это Федоров все провалил, но на самом деле там и до Федорова... Многие конструкторы говорили еще раньше, что с "реактивами" будет беда, потому что у нас нету реактивных двигателей, а обычными средствами их сбивать – или дорого, или должна удача подвернуться", – рассказывает высокопоставленный собеседник РБК-Украина во власти.

Еще в начале сентября, когда россияне методично уничтожали предприятия и склады вокруг Киева, он давал прогноз на счет следующих объектов, которые окажутся под ударом: киевские заправки и дата-центры.

"Остались еще киевские мосты и правительственный квартал. Но по ним, наверное, ударят только в случае какого-то шага с нашей стороны – например, удара по Кремлю или повторения условной "Паутины". По сути, на этом весь доядерный потенциал эскалации с российской стороны и заканчивается", – говорит собеседник.

Последствия удара по КВЦ "Парковый" и расположенному там дата-центру (фото: facebook.com/DSNSKyiv)

Другой источник РБК-Украина в окружении Зеленского считает такой подход излишней рационализацией. "С начала года у них была операция против логистики: железная дорога, "Новая почта", некоторые мосты, порты. Потом перешли на воду, типа водозаборов, потом добавили склады и большую логистику, перешли на экономику в целом, дата-центры – это как продолжение", – объясняет собеседник.

По его словам, у россиян, очевидно, сменился отвественный или целая команда, которая занимается планированием дип-страйков – они стали более продуманными. "Есть разные сигналы, что на этот раз может быть атаковано то-то и то-то. Но нету какой-то "шкалы ударов". Например, если взять мосты – то речь же не только о Киеве, это может быть в любое время, но не в плане "после чего-то", – комментирует источник попытки отыскать общую логику в ударах агрессоров.

Как спасти экономику

С отключениями электричества за несколько сезонов обстрелов в целом научилось справляться не только население, но и бизнес. Но теперь пришла новая беда – россияне начали уничтожать этот бизнес как таковой. А это автоматически закручивает маховик негативных последствий для экономики: нету бизнеса – меньше налоговых поступлений – меньше рабочих мест – безработица – снижение потребления – проблемы со спросом даже для уцелевих компаний. И так далее.

После продолжительной борьбы на днях капитулировал даже флагман тяжелой индустрии – АрселорМиттал заявил о невозможности дальнейшей работы после многократных обстрелов. И фактически вся металлургическая отрасль, некогда основа украинского экспорта, сейчас полностью остановилась.

Плохи дела и у аграриев, по которым ударила блокада портов Большой Одессы. Попытки заключить новую "зерновую сделку" с разблокированием Черного моря пока безрезультатны.

"Я общался в последнее время с аграриями, настроения так себе. А без вывоза "аграрки" в страну зайдет меньше валюты. Кукурузу, например, они оставят на полях, если повезет и не будет снега, она доживет до весны и даже в товарном виде. Пшеницу тоже оставят в "рукавах", но тогда весенняя посевная будет меньше, а следующая осенняя – тем более. Элеваторов не хватает, тем более, их тоже могут бомбить", – рассказывает РБК-Украина собеседник во власти.

Помимо ключевых отраслей, российские удары точечно выводят из строя самые разные предприятия: от производства текстиля до мороженого. О сокращении работников из-за разрушения складов заявляют и в ритейле.

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"Помочь хочется, но как – непонятно. Для этого нужно много денег, которых нету. И тем же ритейлерам вроде бы надо помочь, но оказалось, что кроме нескольких компаний, они уходили от налогов, и теперь некоторые говорят: так а как им теперь помогать?.." – рассуждает источник издания во власти.

В таких условиях собеседники РБК-Украина ожидают новой волны релокации бизнеса в сравнительно более безопасные западные регионы страны. Конечно, речь идет о тех компаниях, которые технологически могут себе это позволить – металлургический комбинат на Закарпатье не перевезешь никак.

За бизнесом тянется и население, а именно его обеспеченная часть, поднимая цену на продажу и аренду недвижимости во Львове, Карпатах или Ужгороде совсем до неприличия.

Впрочем, переезд себе по очевидным причинам могут позволить далеко не все. Согласно опросам группы "Рейтинг", даже в случае резкого обострения ситуации на фронте и российского прорыва, более половины украинцев не собираются покидать свой город или село. Согласно июньскому опросу "Рейтинга", продолжительное отсутствие воды или электричества украинцев тоже не пугает – около 80% граждан в таком случае тоже никуда не уедут.

"Когда мы спрашиваем людей, сколько они еще готовы терпеть, какая-то часть говорит, что они не готовы терпеть вообще. Но, прошу прощения, мы терпим и живем дальше, потому что у нас нету выбора. А если мы перестанем терпеть, то что тогда? Война закончится? Или мы умрем, что?" – говорит РБК-Украина директор "Рейтинга" Алексей Антипович.

Он подтверждает и тот факт, что на фоне последних событий люди начали замысливаться о том, чтобы двигаться на Запад, и что позволить себе это могут не все.

Интересное наблюдение социолога – Киев существенно отличается по своим настроениям от остальной Украины.

"Настроения киевлян не являются какими-то паническими или катастрофическими, но мы видим, что оценка как будущего Украины, так и текущей ситуации в Киеве заметно хуже, чем среди других украинцев, даже если сравнивать с Харьковом, Днепром, Одессой. В региональном аспекте Киев, наверное, сейчас самый тревожный относительно ситуации в стране", – говорит Антипович.

В целом же он отмечает, что настроения украинцев становятся несколько более апатичными и отстраненными от ситуации в стране – хочется отрешиться от ситуации и спрятаться к себе "в норку" – и тому причиной и обстрелы, и многочисленные политико-коррупционные скандалы последних недель.

Салон красоты в Киеве продолжает работу после обстрела (фото: Getty Images)

Помимо всего прочего, украинцев, очевидно, ожидает уже традиционная осенне-зимняя волна обстрелов энергетики. По словам профильного министра Дениса Шмыгаля, на этот раз агрессоры подходят к делу очень системно, разработав детальные планы ударов по снабежению электричеством, теплом, водой. При этом, по данным анонимного всеукраинского опроса, проведенного центром We Build Ukraine, у 78% общин нет достаточных запасов топлива, а у 44% – ни одного из ключевых ресурсов (топливо, вода, генераторы, связь и т.д.).

Но если с отсутствием электричества или воды в целом как-то можно справляться, то без продуктов не обойтись вообще никак.

После нескольких недель целенаправленных обстрелов продуктовых складов стало понятно – голод как таковой как минимум жителям неприфронтовых территорий не грозит. Пустые полки отдельных супермаркетов – это пока больше хайп в соцсетях, чем реальная угроза.

"Производители говорят, что они смогут обеспечить товары, просто подробят поставки на мелкие партии, кто-то на своем транспорте будет развозить. Конечно, это все пойдет в цену. Что-то вырастет на гривну, что-то подорожает сильнее. Премиальные потребители будут недовольны, придется что-то попроще покупать, по бедным людям тоже ударит рост цен", – говорит собеседник РБК-Украина во власти.

При этом полного коллапса экономики, с гиперинфляцией, задержками пенсий и прочими "страшилками" из 90-х он не ожидает. "Даже при наихудших раскладах государство будет закупаться для военных, платить им зарплату. Это потребление, это НДС. За счет военной экономики и внешней поддержки можно будет удерживать ситуацию", – говорит он.

Но общий тренд "движения на Запад" будет наблюдаться. "На Левобережье будет плохая ситуация, от Киева до Збруча – так себе, за Збручом уже будет экономическая жизнь, там потребление хорошее, сервисная сфера развита. Будут вытягивать ситуацию", – заключает собеседник.

Где взять деньги

Если проблемы с бизнесом из-за масштабных российских обстрелов вполне понятны, то в конце лета внезапно оказалось, что есть огромная дыра и в государственных финансах, по словам премьера Сергея Корецкого – почти 50 миллиардов евро.

В обиходе появилось уже позабытое слово "секвестр", главе правительства пришлось даже заверять, что зарплаты бюджетникам и пенсии будут платиться исправно. Но общая ситуация сейчас, говорят в правительстве, наихудшая с самого начала большой войны (тогда, несмотря на весь хаос первых недель, государство справлялось со всеми обязательствами по соцвыплатам).

Одна из главных причин кризиса, указывают в Кабмине – пассивность Верховной рады, не желающей принимать требуемые для внешнего финансирования законопроекты.

"Свириденко вела "женский" способ коммуникации о проблемах, Корецкий решил говорить прямо. Оказалось, что все плохо, что конь не валялся ни в программе Ukraine Facility, ни в обязательствах перед МВФ", – говорит РБК-Украина депутат от "Слуги народа".

При этом среди рядовых и не только нардепов от партии власти есть сомнения в том, что ситуация действительно настолько ужасна, что даже отдельные госрасходы приходится переносить на декабрь. Мол, при предыдущем Кабмине деньги было некуда девать, один за другим придумывались различные кешбэки, а сейчас внезапно оказалось, что денег категорически не хватает.

Кто-то даже подозревает в происходящем игры со стороны "директора парламента" Давида Арахамии – но собеседники в его окружении это категорически отрицают.

Программа Ukraine Facility, ключевой инструмент финансовой поддержки Украины со стороны Европы, работает таким образом, что каждая из необходимых реформ имеют свою заранее прописанную "цену". Приняли депутаты требуемый законопроект – получили оговоренную сумму денег от европейцев. При этом далеко не все из этих реформ являются спорными или политическими чувствительными, хотя, конечно, более масштабные из них и "стоят" дороже остальных.

Премьер Сергей Корецкий выступает в Верховной раде (фото: facebook.com/KabminUA)

За текущий месяц, под жестким прессингом правительства, депутаты немного сдвинулись с места. Например, приняв в первом чтении многострадальный законопроект о посылках. Это уже часть обязательств не перед Евросоюзом, а перед МВФ и там работает другой принцип – пока не будут выполнены все требования из очередного пакета, деньги не перечислят.

По словам собеседника РБК-Украина в Кабмине, "просто так" давать Украине деньги никто не будет. Он определил две главные проблемы.

Первая – европейцам не нравится, что даже во время кризиса Украина не выполняет свое домашнее задание, вместо этого продолжая напирать на то, что "ей надо деньги". Схожие замечания РБК-Украина слышало и от европейской стороны – в частности о том, что в Киеве никак не могут сформулировать внятный список того, на что именно не хватает денег и в каком объеме.

Вторая, очевидная, причина – последние коррупционные скандалы с участием высших должностных лиц. Напрямую на финансирование они не влияют, но, конечно, портят общую атмосферу в европейских столицах. Где и без того больше хотят выделять деньги, например, на закупку вооружений Украиной у самих же европейцев – а не на выплату зарплат учителям или пенсий.

Собеседники издания в парламенте считают, что в конечном счете Рада худо-бедно проголосует большинство нужных законов и в этом году концы с концами удастся свести.

Больше пугает уже следующий год, бюджет на который еще в начале рассмотрения Радой. И его принятие будет непростым даже чисто по политическим причинам. "У нас для депутатов и так осталось полтора мотиватора, и бюджет – один из них. Чтобы он мог приехать в округ и сказать "вот, я для вас выбил, я вам привез". А денег на это нету, так что конфликт между Радой и Кабмином будет обостряться дальше", – говорит РБК-Украина собеседник в СН.

Но проблемы отдельных мажоритарщиков полностью заслоняет куда большая беда – отсутствие понятных источников финансирования в 2027 году в принципе. Уже сейчас дефицит одного Минобороны на следующий год источник издания в Кабмине оценивает в 75 миллардов долларов. А на это накладывается волна выборов в Европе и перспектива прихода к власти ультраправых в ряде ключевых европейских стран. И финансировать дальше Украину они не хотят, о чем, например, прямо заявляет лидер французского "Национального объединения" Марин Ле Пен.

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"Чего меньше всего хочется – так это быть властью в такой момент. Это все ответственно, круто, даже исторично, но когда смотришь на проваленные законы, слушаешь фермеров, то думается: может, и лучше было бы эту ответственность с кем-то разделить…" – говорит высокопоставленный собеседник РБК-Украина во власти.

Вопросы-ответы:

– Почему эта зима может стать самой сложной за время войны?

РФ сменила тактику и перешла от ударов по энергетике к системному уничтожению бизнеса, складов и логистики. Вместе с дырой в бюджете и задержками западного финансирования это создает угрозу глубокого экономического кризиса.

– Какая ситуация складывается в Киеве и столичном регионе?

Столица столкнулась с непрерывным террором реактивными дронами. Новая тактика врага обнажила нехватку соответствующих средств, а уровень тревожности среди киевлян стал высшим по стране.

– Что происходит с украинским бизнесом и экономикой?

Ключевые отрасли, включая металлургию и агросектор, остановлены или заблокированы. Из-за уничтожения предприятий растет риск безработицы и падения налоговых поступлений, что провоцирует новую волну релокации бизнеса на запад Украины.

– Почему возник кризис с государственным финансированием?

В бюджете образовалась дыра почти в 50 млрд евро. Ситуацию усугубляет медлительность Верховной рады, которая затягивает принятие реформ, необходимых для получения выплат от МВФ и Евросоюза.