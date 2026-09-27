Буданов рассказал, когда Украина начнет массово применять дроны-перехватчики

Как сообщает РБК-Украина , об этом руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил в комментарии Новости.LIVE .

Буданов отметил, что прототипы дронов-перехватчиков уже тестируют в боевых условиях и сбивают вражеские беспилотники.

"Мы же тестируем сейчас прототипы не как раньше в лабораториях, а по живому, и они делают свою работу", - сказал глава ОП.

По его словам, сейчас речь идет о масштабировании производства и применении таких систем. Поэтому массовое применение дронов-перехватчиков может начаться в течение нескольких месяцев.