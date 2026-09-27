Буданов рассказал, когда Украина начнет массово применять дроны-перехватчики
Украина начнет массово применять дроны-перехватчики в течение нескольких месяцев.
Как сообщает РБК-Украина, об этом руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил в комментарии Новости.LIVE.
Буданов отметил, что прототипы дронов-перехватчиков уже тестируют в боевых условиях и сбивают вражеские беспилотники.
"Мы же тестируем сейчас прототипы не как раньше в лабораториях, а по живому, и они делают свою работу", - сказал глава ОП.
По его словам, сейчас речь идет о масштабировании производства и применении таких систем. Поэтому массовое применение дронов-перехватчиков может начаться в течение нескольких месяцев.
Дроны-перехватчики уже испытывает Украина
Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский показал первые кадры уничтожения реактивных "Шахедов" украинскими дронами-перехватчиками.
По его словам, Украина уже опробовала несколько разработок против реактивных "Шахедов" в реальных боях. Теперь власти хотят сделать их системным оружием.
К тому же СБУ сбила реактивную "Герань-5" украинским перехватчиком и показала видео.