Fozzy Group вынуждена провести масштабное сокращение работников
Россия за два месяца уничтожила более 20 объектов Fozzy Group. Это повлияло на решение холдинга о сокращении части работников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы Fozzy Group в Facebook.
Сокращение в Fozzy Group
25 сентября на внутренних встречах компания объявила об организационных изменениях, которые произойдут с 1 ноября.
Fozzy Group сокращает часть коллег из офисных команд:
- холдинга,
- сети "Сильпо",
- логистики.
"Еще раньше подобные изменения произошли в MAUDAU и IT-командах TemaBit Fozzy Group и E-commerce&Ecosystem", - уточнили в компании.
В Fozzy Group отметили, что это вынужденное решение, связанное с последствиями войны.
Ущерб Fozzy Group от обстрелов
Только с 1 августа по 25 сентября оккупанты уничтожили и повредили более 20 объектов холдинга:
- распределительные центры,
- супермаркеты,
- производственные мощности.
Fozzy Group потеряла часть инфраструктуры и товарных запасов, а поддерживать бесперебойную работу стало гораздо сложнее и дороже.
"В этих условиях нам приходится пересматривать, на чем сосредотачиваться силы и ресурсы. Часть проектов и задач мы ставим на паузу, от части отказываемся, для других ищем новые решения", - говорят в холдинге.
Fozzy Group продолжает работу
Однако у Fozzy Group заверили, что группа компаний продолжает работать.
"Мы открываем новые магазины, восстанавливаем поврежденные объекты и перестраиваем логистику. Для этой работы нам нужны люди, поэтому мы продолжаем нанимать в супермаркеты, склады и производства по всей Украине", - говорится в сообщении.
Ранее РБК-Украина писало, что торговая группа Fozzy Group в августе приостанавливала найм работников, отменяла выплату премий и пересмотр заработных плат из-за разрушения складов и магазинов в результате российских атак.
Кроме того, маркетплейс Maudau, входящий в группу компаний Fozzy Group, объявил о частичной оптимизации штата.