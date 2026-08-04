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Горели НПЗ, склады Wildberries и не только: хронология 40-дневной операции СБУ против России

11:30 04.08.2026 Вт
6 мин
Не только подразделения СБУ атаковали Россию в течение этих 40 дней
aimg Дмитрий Левицкий
Горели НПЗ, склады Wildberries и не только: хронология 40-дневной операции СБУ против России Фото: итоги операции СБУ против России (коллаж РБК-Украина)
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25 июня президент Владимир Зеленский объявил о старте 40-дневной операции СБУ по принуждению России к миру. С тех пор спецслужба совместно с другими силами обороны массированно атакуют вражеские цели в РФ и на оккупированных территориях.

РБК-Украина собрала полную хронологию ударов по военным, логистическим и топливно-энергетическим целям России за 40 дней операции.

Операции СБУ

В течение 40 дней Служба безопасности Украины системно уничтожала военно-экономический потенциал РФ, нанося глубокие удары по инфраструктуре, обеспечивающей российскую армию.

26 июня – поражены два российских кабельных судна военного обеспечения ("Волга" и "Вятка") и грузопассажирский паром "Петропавловск" на заводе "Залив" (временно оккупирована Керчь). Также уничтожены вооружение и РЛС комплекса С-400.

27 июня – беспилотники ударили по нефтеперекачивающей станции "Второво" (Владимирская обл. РФ), которая обеспечивает горючим Москву и экспортные порты.

28 июня – совместный удар с Силами обороны по нефтеперерабатывающему заводу "Славянский" в Краснодарском крае (возгорание резервуарного парка и установки переработки).

1 июля – атака на военный аэродром "Саки" в Крыму. Подтверждено пять попаданий, в том числе по ангарам с истребителями Су-30 и Су-30СМ.

2 июля – совместный удар по Нижегородскому НПЗ и нефтеперекачивающей станции "Староликеево" (850 км от границы).

3 июля – второй за неделю удар по аэродрому "Саки" (поражено 7 ангаров из Су-30СМ, Су-30, Су-24) и атака по ангарам с "Шахедами" на аэродроме "Гвардейское".

Горели НПЗ, склады Wildberries и не только: хронология 40-дневной операции СБУ против России

Фото: итоги операции СБУ против России (инфографика РБК-Украина)

6 июля – массированная атака на Ярославский НПЗ, нефтеналивной терминал в Высоцке (Ленинградская обл.), НПЗ "Первый завод" (Калужская обл.), а также объекты в Крыму (ПВО "Панцирь-С2", нефтебаза в Керчи, аэродром "Гвардейское").

8 июля – поражена авиабаза "Джанкой", инфраструктура порта "Крым", логистический хаб под Покровском и пункты дислокации пилотов БпЛА. В тот же день морской дрон Sea Baby поразил танкер "теневого флота" РФ "Blue" вблизи Ялты.

9 июля – удары по нефтебазам "Красная заря" (Тверская обл.) и "Ставропольская" (Ставропольский край).

13 июля – массированная ночная операция: поражены 2 катера "Мангуст", авиабаза "Багерово", 3 стационарные РЛС, 4 парома ("Ейск", "Мария", "Лаврентий", "Панагия"), нефтяной терминал в порту "Кавказ" и нефтебаз.

16 июля – морские дроны "Мамай" поразили еще два танкера "теневого флота" – "Louise 1" и "Banda".

17 июля – уничтожен стратегический бомбардировщик Ту-95 на аэродроме "Энгельс" (оторвана хвостовая часть).

19 июля – поражен 4-й танкер "теневого флота" РФ "Avero" и три нефтебазы в Ставропольском крае.

Горели НПЗ, склады Wildberries и не только: хронология 40-дневной операции СБУ против России

Фото: итоги операции СБУ против России (инфографика РБК-Украина)

20 июля – 13 беспилотников СБУ попали по координационному центру ФСБ в пансионате Херсонской области (около 100 оккупантов в здании).

24 июля – удары по ЛПДС "Субханкулово" (Башкортостан, 1350 км), мини-НПЗ "Новоспасский", "1-й завод" и РЛС "Небо-У" на аэродроме "Бельбек".

25 июля – в Ростове-на-Дону поражены РЛС 92Н6Е, ЗРК "Тор-М2" и склады. В Каспийском море – ракетный катер "Молния", два грузовых судна и нефтедобывающая платформа.

29 июля – поражена установка первичной переработки на одном из крупнейших НПЗ – "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" (свыше 1500 км от Украины).

31 июля – совместно с СОУ поражен Евпаторийский авиазавод, порт Тамань и один из крупнейших в РФ Волгоградский НПЗ.

1 августа – поражен кластер из трех НПЗ в Уфе ("Башнефть-УНПЗ", "Башнефть-Новойл", "Башнефть-Уфанефтехим", расстояние 1600 км) и четыре РЛС в Краснодарском крае.

Операции других подразделений Сил обороны

Параллельно работе СБУ, ракетные войска, артиллерия, ССО и другие подразделения Сил обороны неустанно истощали ресурсы врага.

27 июня – поражен завод "Титан-Баррикады" в Волгограде (производитель пусковых установок для "Искандер-М" и "Тополь-М"), ЗРГК "Панцирь-С1" и паром "Петропавловск".

28 июня – атаки на НПЗ "Славянский" и Ярославский НПЗ.

29-30 июня – удары по автомобильным и железнодорожным мостам на Донетчине, Запорожье, Луганщине и Крыму, что разрушило логистические цепи врага.

1 июля – поражено АО "НИИ физических измерений" (предприятие "Роскосмоса") в Пензенской обл., производящее датчики для ракет "Искандер", "Калибр", Х-101.

4 июля – поражен нефтяной терминал "Санкт-Петербург" и пункт базирования Балтийского флота "Кронштадт" (Ленинградская обл.).

6 июля – ССО поразили танкер класса "Волганефть" в море и нефтяной терминал в Керчи.

7 июля – удары по заводам ВПК в Брянской области: АО "Группа Кремный ЭЛ" (микроэлектроника) и "Брянский" химзавод (взрывчатка).

8 июля – поражен Саратовский НПЗ, "ТАИФ-НК", аэродром "Борисоглебск" и 6 танкеров теневого флота.

9-12 июля – массовая кампания на море. Через несколько дней поражены десятки танкеров, буксиров, паромов (в частности, 21 танкер в ночь на 11 июля), а также нефтеналивной терминал "Юг Руси", НПЗ "Ильский", комплекс "НОВАТЭК-Усть-Луга" и "Сызранский" НПЗ.

14 июля – поражен гигантский комплекс "Газпром нефтехим Салават" в Башкортостане и НПЗ "Афипский".

16-19 июля – продолжение ударов по морской логистике: поражены многочисленные танкеры, сторожевые корабли проекта "Светляк" в Керчи, нефтебазы в Московской (Ногонск) и Донецкой (Шахтерск) областях, а также ЗРК "Бук".

20-21 июля – поражение средств ПВО ("Тор-М2", "Небо-У", "Каста-2Е2", РЛС "Буссоль-С") и успешная операция 15-й бригады "Черный лес" по аэродрому "Халино" (уничтожено МиГ-29).

23-25 июля – удары по танкерам, понтонным переправам, РЛС раннего обнаружения в Крыму.

26 июля – поражены объекты "Черноморнефтегаза", ретранслятор для "Шахедов", подтвержден удар по Тюменскому НПЗ.

27-28 июля – атаки на экспортный терминал в Ростове-на-Дону, стратегический комбинат Росрезерва "Приоритет" в Удмуртии.

29-30 июля – удары по Рязанскому НПЗ и НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез", базе катеров ЧФ РФ в Крыму.

31 июля – 1 августа – поражение Волгоградского НПЗ, РЭБ "Поле-21", состава морских дронов в Крыму и подразделения радиоэлектронной разведки ЧФ РФ в Севастополе.

2-3 августа – новые удары по Саратовскому НПЗ, аэродрому стратегической авиации "Энгельс", нефтебазе в Калужской области и базе артиллерийской бригады РФ.

Удары по составам Wildberries

Отдельным направлением работы Сил обороны Украины стали удары по составам крупнейшего маркетплейса РФ – Wildberries. Украинские дроны массированно атаковали и продолжают атаковать складские помещения по всей территории России.

География ударов охватила уже объекты более чем в 20 точках РФ:

Электросталь, Пенза (Пемза), Самара, Владимир, Рязань, Шушары, Краснодар, Невинномысск, Сарапул, Пермь, Волгоград, Коледин, Воронеж, Екатеринбург (ЭКБ и ЭКБ-2), Обухово, Тверь, Котовск, Казань, Чашниково, Курск, Тула.

По оценкам издания Forbes, в результате этих прицельных атак компания Wildberries потеряла по меньшей мере 17% всех своих складских помещений, что нанесло удар по внутренней логистике и цепочкам поставок на территории РФ.

Что дальше?

Как заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов, операция по принуждению России к миру будет продолжаться без привязки к конкретным срокам.

"40 дней, 100 дней, 15 дней. Главное - результат. Не так важно, как войти в этот процесс. Гораздо важнее - с чем мы из него выйдем. Чтобы выйти из него с нужным нам результатом, мы должны быть сильными и сохранять единство", - сказал он журналистам вчера.

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