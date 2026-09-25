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Зеленский о "дыре" в бюджете в 27 млрд: возможны серьезные вызовы на январь и февраль

12:25 25.09.2026 Пт
2 мин
aimg Татьяна Степанова
Зеленский о "дыре" в бюджете в 27 млрд: возможны серьезные вызовы на январь и февраль Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
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Дефицит бюджета Министерства обороны в 27 млрд долларов частично касается денежного обеспечения военных, но в основном - средств на дроны и ракеты.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время общения с журналистами.

"Что касается 27 млрд. Безусловно, там есть и денежное довольствие для наших воинов, частично. Но в основном там деньги на наши дроны, ракеты и снабжение наших воинов. Там октябрь, ноябрь, декабрь. Но что важно, где-то треть этих денег, а возможно немного больше - это январь, февраль, март дроны", - сказал Зеленский.

По его словам, если Украина не закажет и не проплатит дроны в октябре и ноябре - "у нас будут серьезные вызовы на январь и февраль прежде".

Поэтому, как отметил президент, этот вопрос Украина подробно проговаривала с ЕС и МВФ.

"Мы проговаривали, какие программы могут быть, как помочь Украине. МВФ к военному обеспечению не имеет отношения к дронам, а Еврокомиссию я очень прошу приблизить второй транш с 90 млрд, потому что январь и февраль должен быть наполнен соответствующими дронами и ракетами", - добавил Зеленский.

В то же время, по данным источников РБК-Украина во власти, потребности Сил обороны на следующий год на 75 млрд долларов превышают запланированные в бюджете расходы.

Дыра в бюджете Минобороны

Напомним, в конце августа президент Украины Владимир Зеленский заявил о критической необходимости дополнительного финансирования Сил обороны. По его словам, речь идет о 27 млрд долларов, около 10 млрд из которых нужны уже к концу этого года.

В Минобороны заявляли, что уже разработали план, как покрыть потребность в финансировании. Но, как отмечали источники РБК-Украина, решить эту проблему нужно в течение сентября, чтобы в октябре Силы обороны не столкнулись с серьезной нехваткой средств.

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