Зеленский о "дыре" в бюджете в 27 млрд: возможны серьезные вызовы на январь и февраль

Дефицит бюджета Министерства обороны в 27 млрд долларов частично касается денежного обеспечения военных, но в основном - средств на дроны и ракеты.

Как сообщает РБК-Украина , об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время общения с журналистами.

"Что касается 27 млрд. Безусловно, там есть и денежное довольствие для наших воинов, частично. Но в основном там деньги на наши дроны, ракеты и снабжение наших воинов. Там октябрь, ноябрь, декабрь. Но что важно, где-то треть этих денег, а возможно немного больше - это январь, февраль, март дроны", - сказал Зеленский.

По его словам, если Украина не закажет и не проплатит дроны в октябре и ноябре - "у нас будут серьезные вызовы на январь и февраль прежде".

Поэтому, как отметил президент, этот вопрос Украина подробно проговаривала с ЕС и МВФ.

"Мы проговаривали, какие программы могут быть, как помочь Украине. МВФ к военному обеспечению не имеет отношения к дронам, а Еврокомиссию я очень прошу приблизить второй транш с 90 млрд, потому что январь и февраль должен быть наполнен соответствующими дронами и ракетами", - добавил Зеленский.

В то же время, по данным источников РБК-Украина во власти, потребности Сил обороны на следующий год на 75 млрд долларов превышают запланированные в бюджете расходы.