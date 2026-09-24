Россия разрушила баллистикой фабрику "ТК-Домашний текстиль" в Киеве (фото)

По его словам, ночной ракетный удар нанес серьезные повреждения. В то же время он подчеркнул, что в результате обстрела ни один из сотрудников не пострадал.

"Очень тяжело об этом писать. Сегодня ночью враг добрался и до нас. Это был прилет баллистики в наше главное производство и логистический склад "ТК-Домашний Текстиль". К сожалению, есть значительные разрушения всего того, что создавали годами. Но главное - никто из сотрудников не пострадал", - сообщил он.

Соколовский поблагодарил клиентов и поставщиков за поддержку и понимание. Он подчеркнул, что компания сделает все, чтобы не подвести их и дальше выполнять все взятые на себя обязательства.

Фото: последствия вражеского удара по фабрике "ТК-Домашний текстиль" (facebook.com/sokolovsky.inform)

"Мы держимся и как бы ни было тяжело и больно, будем жить и "делать свое". Главное - что есть мощная и профессиональная команда, а это главное наше сокровище и капитал", - подчеркнул совладелец "Текстиль-Контакт".