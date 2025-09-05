Почему Усик сохранил пояса, но не будет драться? Объяснение поставило бокс на паузу

Обязательные бои Усика откладываются

Президент WBO Густаво Оливьери сообщил, что в этом году вакантный пояс организация не будет разыгрывать. Это означает, что Усик сохранит все свои титулы и в 2026 году.

Фрэнк Уоррен, менеджер Усика, подтвердил, что абсолютный чемпион пропустил бои из-за травмы и получил от органов санкции на отдых/

"Усик попросил тайм-аут у WBO из-за травмы, и он предоставил доказательства, и такова ситуация на данный момент. Будет ли он драться до конца года? Я очень сомневаюсь в этом"?" - сообщил Уоррен.

Соответственно, обязательные противостояния Усика за поясами WBO, WBA и WBC останутся нерешенными как минимум до февраля или марта 2026 года.

Дивизион тяжелого веса в тупике

Из-за накопления обязательных защит титульные бои в тяжелом весе фактически заморожены.

WBO объявила Джозефа Паркера временным чемпионом и следующим в очереди, однако команда Усика официально подала запрос на перенос боя, ожидается решение организации.

Задержка также влияет на Фабио Уордли, который почти подписал контракт на бой с Паркером в октябре, и Мозеса Итауму, а Турки Алалших называет юношескую сенсацию потенциальным будущим претендентом.

По версии WBA, Кубрат Пулев владеет титулом постоянного чемпиона, Уордли - временным, а Майкл Хантер - "золотым" поясом.

Все они ждут, пока Усик сохранит свой титул.

Даже Агит Кабайель, который должен был стать обязательным претендентом WBC, не может продвигаться дальше, пока WBA и WBO не прояснят свои позиции.

IBF также оставила первое место вакантным, а Дерек Чисора занимает второе место в рейтинге.