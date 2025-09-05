Чому Усик зберіг пояси, але не битиметься? Пояснення поставило бокс на паузу

Обов’язкові бої Усика відкладаються

Президент WBO Густаво Олів’єрі повідомив, що цьогоріч вакантний пояс організація не розігруватиме. Це означає, що Усик збереже всі свої титули і у 2026 році.

Френк Воррен, менеджер Усика, підтвердив, що абсолютний чемпіон пропустив бої через травму та отримав від органів санкції на відпочинок/

"Усик попросив тайм-аут у WBO через травму, і він надав докази, і така ситуація на даний момент. Чи буде він битися до кінця року? Я дуже сумніваюся в цьому"? - повідомив Воррен.

Відповідно, обов’язкові протистояння Усика за поясами WBO, WBA та WBC залишаться невирішеними щонайменше до лютого або березня 2026 року.

Дивізіон важкої ваги у глухому куті

Через накопичення обов’язкових захистів титульні бої у важкій вазі фактично заморожені.

WBO оголосила Джозефа Паркера тимчасовим чемпіоном і наступним у черзі, проте команда Усика офіційно подала запит на перенесення бою, очікується рішення організації.

Затримка також впливає на Фабіо Вордлі, який майже підписав контракт на бій з Паркером у жовтні, та Мозеса Ітауму, а Туркі Алалших називає юнацьку сенсацію потенційним майбутнім претендентом.

За версією WBA, Кубрат Пулєв володіє титулом постійного чемпіона, Вордлі - тимчасовим, а Майкл Хантер - "золотим" поясом.

Всі вони чекають, поки Усик збереже свій титул.

Навіть Агіт Кабайель, який мав стати обов’язковим претендентом WBC, не може просуватися далі, доки WBA та WBO не прояснять свої позиції.

IBF також залишила перше місце вакантним, а Дерек Чісора посідає друге місце у рейтингу.