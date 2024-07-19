Почему в Украине пропадает связь и интернет, когда нет света: объяснение Минцифры

На фоне регулярных стабилизационных отключений электроэнергии в городах и поселках, украинцы вынуждены приспосабливаться к новым реалиям - как на работе, так и дома. Одной из существенных проблем во время отключений для многих граждан является отсутствие стабильной мобильной связи и интернета.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Спасительные гигабайты. Будет ли в Украине связь и интернет во время долгих отключений света".

Почему во время отключений может пропадать связь и интернет

Отключения электроэнергии влияют на работу всех базовых станций связи в Украине, ведь сети много лет строили в расчете на то, что свет будет всегда.

До начала войны украинцам даже представить было трудно, что в современном мире электроэнергию будут выключать иногда на 10-12 часов.

Теперь же, когда свет исчезает, инфраструктура операторов зависит от батарей и генераторов, требующих постоянной подзарядки или заправки.

Для сохранения связи во время отключений можно использовать альтернативные источники питания, однако ее качество будет хуже.

Директор директората электронных коммуникаций и радиочастотного спектра Министерства цифровой трансформации Украины Станислав Прибитько в комментарии РБК-Украина объяснил, что во время обесточиваний базовые станции операторов переключаются на альтернативные источники питания.

"Одна из причин, почему исчезает или ухудшается связь - увеличение нагрузки на сети", - подчеркнул он.

Эксперт объяснил, что когда выключают электроэнергию - большинство пользователей в один момент переключаются с фиксированного офисного или домашнего интернета (Wi-Fi) на мобильный.

"Домашний интернет выключается у тех, чей провайдер не может предоставлять интернет-доступ во время обесточений, или которые дома или в офисе заранее не позаботились о питании роутеров от павербанков или других накопителей энергии", - уточнил специалист.

Зависит ли ситуация со связью от региона

В Минцифре рассказали, что ситуации со связью в регионах Украины бывают очень разные.

"Например, сегодня на севере Харьковской области люди могут легко звонить по телефону друг другу и смотреть гигабайты видео в интернете. А на следующий день фиксируется дефицит электроэнергии, и даже обычный телефонный звонок становится непосильной задачей. Где связь лучше и где она хуже - это на самом деле сложно измерить по регионам", - рассказали в министерстве.

Это объясняется, в частности, тем, что свет повсюду отключается в разное время и неравномерно.

Мобильные операторы отмечают, что пытаются планировать автономное обеспечение питанием оборудования так, чтобы при отсутствии света связь оставалась доступной для большинства абонентов во всех регионах.

Но это дается с большим трудом.