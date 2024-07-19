Спасительные гигабайты. Будет ли в Украине связь и интернет во время долгих отключений света

Почему исчезает мобильная связь при отключениях света и есть ли надежда на улучшение ситуации – читайте подробнее.

Ценность мобильной связи украинцы в очередной раз осознали при отключении света. Без электроэнергии провести обычный звонок или отправить письмо каждому из нас теперь крайне непросто. Для кого-то это даже стало вопросом сохранения жизни, потому что когда связь "лежит", невозможно вызвать ни скорую, ни полицию, ни пожарных.

17 июля 2024 года Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ) обязал мобильных операторов обеспечить минимум 10 часов работы сети, когда света нет.

Операторы должны обеспечить питание своих базовых станций источниками автономного питания. Три мобильных оператора, работающих в Украине, фактически и делали еще с первых блекаутов в 2022 году, но большинство оборудования позволяло держать связь меньше новой планки в 10 часов. Теперь же компаниям предъявляют гораздо более высокие требования.

Смогут ли операторы сделать так, чтобы связь держалась при полном отсутствии света долго, читайте в материале РБК-Україна ниже.

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Почему при отключении света возникают проблемы со связью

Отключение света влияет на работу всех базовых станций связи в Украине. Сети много лет строили в расчете на то, что свет будет всегда. Да и вообразить, что в современном мире электроэнергию будут выключать порой на 10-12 часов, в предыдущие годы всем было тяжело.

Когда свет исчезает, инфраструктура операторов сразу становится зависимой от батарей и генераторов, а те требуют постоянной подзарядки и заправки. Можно использовать альтернативные источники питания, но качество связи будет хуже.

Во время обесточиваний базовые станции операторов переключаются на альтернативные источники питания, поясняет РБК-Украина Станислав Прибитько, директор директората электронных коммуникаций и радиочастотного спектра Минцифры.

"Одна из причин, почему исчезает или ухудшается связь – увеличение нагрузки на сети. Когда выключают электроэнергию – большинство пользователей в один момент переключаются с фиксированного офисного или домашнего интернета (wi-fi) на мобильный. Домашний интернет выключается у тех, чей провайдер не может предоставлять интернет-доступ во время обесточений, или дома или офисы заранее не позаботились о питании роутеров от павербанков или других накопителей энергии", – говорит специалист.

Ситуации со связью в регионах Украины бывают очень разными. К примеру, сегодня на севере Харьковщины люди могут легко звонить по телефону друг другу и смотреть гигабайты видео в интернете. На следующий день фиксируется дефицит электроэнергии, и даже обычный телефонный звонок становится непосильной задачей. Где связь лучше и где она хуже – это действительно трудно измерить по регионам, подтверждают в Минцифре. Ведь отключают свет повсюду в разное время и неравномерно.

Мобильные операторы говорят, что пытаются планировать автономное обеспечение питанием оборудования так, чтобы в отсутствие света связь оставалась доступной для большинства абонентов во всех регионах. Но это дается с большим трудом.

Фото: Работа базовых станций операторов напрямую зависит от питания (Getty Images)

"Свет отключают по всей стране, поэтому ситуация со связью примерно одинакова во всех областях и очень зависит от продолжительности и частоты плановых и экстренных отключений", – объясняют в пресс-службе компании lifecell.

Станции связи обеспечивают чем могут: генераторами, аккумуляторами, солнечными станциями. Но в каждом случае есть свои сложности. Все базовые станции Vodafone снабжены аккумуляторами. Они должны в течение короткого времени переключаться на работу от аккумуляторов. Но это в теории. На практике все зависит от состояния аккумулятора на данный момент, говорит начальница отдела связей с общественностью компании Vodafone Виктория Рубан.

"Аккумулятор может, например, не успеть дозарядиться после предыдущего отключения, ведь на зарядку в зависимости от типа аккумулятора требуется до 6 часов", – объясняет она.

Наиболее уязвимые – аккумуляторы старого типа. Они просто не были рассчитаны на частые длительные отключения. Поэтому последние два года в Vodafone устанавливают батареи нового, литий-ферумного типа (LiFeРO4). Они гораздо лучше приспособлены к тяжелым условиям эксплуатации при частых и длительных отключениях и могут обеспечивать в 13 раз больше циклов зарядки.

Когда емкость аккумуляторов иссякает, инженеры-энергетики прибегают к резервированию питания с помощью генераторов. Все мобильные операторы говорят, что закупают генераторы, в том числе стационарные и мобильные. Но признаются, что обеспечить ими полное автономное питание затруднительно.

Во-первых, существующие модели мобильных генераторов не предусматривают автоматического перехода на резервный источник питания при отключении электроэнергии. И в случае отключения аварийные бригады должны выехать на места для запуска генераторов, комментирует Виктория Рубан.

"Даже когда генераторов достаточно, ни один оператор не сможет собственными силами одновременно отправить людей на каждую площадку и вовремя заправлять. Во-вторых, многие объекты связи расположены на крышах, куда доставить и установить генератор невозможно", – объясняет она.

Генераторы для питания базовых станций существенно отличаются от бытовых, которые включают в кафе, магазинах и офисах. Для станций связи подходят только имеющие мощность от 9 кВт. Они обычно больших размеров и много весят.

Фото: Операторы теперь должны обеспечить 10 часов связи даже при длительном отсутствии света (Getty Images)

Быстро перемещать такие генераторы по городу не получится. Хотя в компаниях пытаются автоматизировать процесс перехода базовой станции на питание от генераторов во время обесточиваний, вопрос дозаправки во время длительного отсутствие света все равно остается.

Какие требования выдвигает мобильным операторам государство

С 2022 года мобильные операторы увеличили инвестиции в закупку генераторов и аккумуляторов, в частности, литийных, обеспечивающих работу базовых станций без внешнего питания. Суммарно инвестиции в энергонезависимость всех операторов составили около 2 млрд грн, напоминает Станислав Прибитько.

"Чтобы содействовать мобильной связи во время обесточений, Национальный центр оперативно-технического управления электронными коммуникационными сетями Украины (НЦУ) подготовил распоряжение, определяющее требования для мобильных операторов и интернет-провайдеров по подготовке к отсутствию электроснабжения до 72 часов", – объясняет он.

Это позволит улучшить уровень работоспособности сетей во время веерных и аварийных отключений электроэнергии в областях, где возможен длительный блекаут.

Также до 1 октября не менее 60% базовых станций мобильной связи, которые расположены в пределах каждой области, должны получить автономное резервное питание, к 1 ноября – 70%, к 1 декабря – 80%, а к 1 февраля 2025го – все 100% базовых станций мобильной связи. В целом к 2030 году Украина планирует обеспечить мобильной связью и широкополосным доступом в Интернет 98% населения. Сейчас этот показатель – на уровне 91%.

Во время блэкаутов у мобильных операторов и интернет-провайдеров:

координировать работу технических бригад, обеспечивающих работу базовых мобильных станций: включают генераторы, заменяют аккумуляторы;

обеспечить мобильные базовые станции альтернативными источниками питания. В частности, обеспечивающих связью часть государственных органов.

информировать Национальный центр оперативно-технического управления сетями о проблемах по поддержанию постоянства услуг;

известить граждан о перебоях с мобильной связью и интернетом во время длительных обесточений. Это могут быть смс-уведомления, новость на ресурсах операторов и провайдеров.

Смогут ли операторы обеспечить 10 часов связи без света

Все опрошенные РБК-Украина мобильные операторы заявляют, что постоянно инвестируют в оборудование, которое обеспечивало бы украинцам связь. Сотрудничают и с бизнесом, готовым предоставлять им за деньги свои генерирующие мощности.

Несмотря на это, когда света нет долго, проблемы с интернетом и мобильной связью остаются. И неизвестно, как удастся снабжать связью людей целых 10 часов, если и четыре часа даются непросто. Кроме генераторов, для обслуживания требуются и люди, а кадров все больше не хватает.

Фото: Требования к мобильным операторам стали значительно суровее, и вероятно, они вынуждены будут вкладывать в инфраструктуру еще больше средств, чем сейчас (pixabay.com)

В lifecell говорят, что уже вложили в энергонезависимость более 800 миллионов гривен и планируют инвестировать еще около 240 миллионов до конца года в альтернативные источники питания. К концу 2024 года хотят обеспечить около 70% технологических площадок литиевыми батареями и подключить еще около 200 базовых станций к генераторам. Но сказывается и ситуация с кадрами.

"Все наши планы также зависят от наличия специалистов – мы работаем с подрядными организациями, сотрудников которых мобилизуют. Поэтому не исключено, что скоро операторы могут столкнуться с проблемой, когда источники резервного питания закуплены, а устанавливать и обслуживать их некому", – отмечают в lifecell.

После атак на энергетическую инфраструктуру в марте-апреле у Vodafone удвоили запланированные на этот год инвестиции в энергонезависимость. Планируют закупить дополнительные генерирующие мощности и системы автономного энергообеспечения на 438 миллионов гривен. Общие инвестиции в энергостойкость сети в 2022-2024 годах превысят 674 миллионов гривен, говорят РБК-Украина в компании.

С начала большой войны в "Киевстаре" заменили на базовых станциях 115 000 литиевых аккумуляторов для резервного питания, скоро закупят еще более 61 тысяч аккумуляторов. Закупают и генераторы. В целом инвестиции компании на фоне отключений света достигли 1 миллиарда гривен.

Похоже, что сейчас компаниям придется вкладывать еще больше денег, чтобы выполнить требование наличия света в течение 10 часов во время блекаутов.

В Vodafone уверяют, что обеспечили 100% определенных Решением СНБО критически важных объектов. По словам Виктории Рубан, это также поможет удержать связь в течение минимум трех суток.

"Киевстар" тоже декларирует, что делает все возможное для обеспечения связи при возможных блекаутах. Закупят еще 848 стационарных генераторов, которые имеют большие мощности по сравнению с переносными. И уже оборудовали источниками бесперебойного питания 23 тысячи многоквартирных домов, чтобы обеспечить работу услуги "домашнего интернета", когда света нет.

Фото: Компании инвестируют средства в альтернативное питание станций. Это позволяет иметь связь несколько часов (Getty Images)

"Все определенные в рамках соответствующего решения СНБО критически важные объекты снабжены генерирующими мощностями, чтобы связь была в течение как минимум трех суток в случае полномасштабного блекаута", – комментируют в компании.

Несмотря на все усилия, подключить к автономной генерации все объекты сети и до введения требования о 10 часах связи было и технически невозможно. Также через четыре часа работы аккумуляторы полностью истощаются и требуют не менее 8 часов стабильного электропитания, чтобы перезарядиться. Также для питания одной базовой станции от генератора требуется до 50 литров дизельного топлива в сутки.

"Нужны и сами люди, которые привезут, подключат (если речь идет о переносном генераторе) и регулярно будут доливать топливо", – описывают ситуацию в lifecell.

Когда свет выключаются надолго, операторы часто вынуждены устанавливать приоритеты, какие обеспечивать базовые станции. В компании говорят, что физически не могут обеспечить альтернативное питание для всех базовых станций.

"Наш выбор происходит с точки зрения обеспечения максимального покрытия. Поэтому, к сожалению, в периоды отключений покрытие не будет сплошным", – объясняют проблему в пресс-службе.

Как сохранить связь дольше: советы абонентам

Что в первую очередь нужно сделать, когда у вас уже пропала мобильная связь и нужно позвонить? В Минцифры советуют воспользоваться национальным роумингом. Это можно сделать без дополнительной платы и смены номера.

"Но помните, что связь во время обесточений очень нестабильна из-за увеличенной нагрузки. Лучше общаться с помощью телефонных звонков, SMS и текстовых сообщений в мессенджерах", – говорит Станислав Прибитько.

Можно заранее загрузить карту пунктов несокрушимости в Дии, где можно зарядить гаджеты и подключиться к интернету. Все операторы советуют пользоваться национальным роумингом, запущенным еще с первых блекаутов: если плохая связь у одного оператора, можно переключиться на второго или третьего. Это можно сделать без дополнительной платы и смены номера.

"Для этого в настройках мобильного телефона необходимо выбрать автоматический выбор сети, а если смартфон не регистрируется в сетях других операторов, то выбрать другую вручную доступную мобильную сеть", – объясняют в Киевстаре.

В Vodafone рекомендуют обеспечить несколько каналов связи. К примеру, обратить внимание на энергоэффективный фиксированный интернет, который работает даже при отключении света. Для этого нужно только заживить роутер и само устройство. Ведь как раз отсутствие домашнего интернета во время отключений увеличивает нагрузку на мобильную сеть.

Фото: Чтобы иметь связь, украинцам советуют экономно пользоваться интернетом (Getty Images)

"Владельцам современных смартфонов при наличии работающего wi-fi можем посоветовать пользоваться звонками по VoWiFi – Voice over Wi-Fi. Эта технология может быть актуальна для абонентов, находящихся в помещении с оборудованным wi-fi, но без мобильного покрытия. Части абонентов эта услуга уже подключена", – комментируют в lifecell.

Украинцам советуют пользоваться связью бережливо. Это внесет вклад в то, чтобы связь была у всех. К примеру, можно выключать автозагрузку медиа в мессенджерах, не использовать видео хостинги (YouTube, Netflix). Подписка YouTube позволяет загрузить нужное видео заранее и просматривать его позже в оффлайне. Следует воздержаться от использования сервисов с тяжелым контентом, которые генерируют увеличенный трафик, такие как TikTok.

"Это действительно может спасти чью-то жизнь. Возможно, если вы откажетесь от просмотра тиктоков во время блекаута, ваши соседи смогут вызвать скорую в случае критической ситуации. Если просмотр критически надо, то стоит установить более низкое качество видео", – обращает внимание Виктория Рубан.

В Минцифры советуют уточнить у домашнего интернет-провайдера, использует ли он или может подключить интернет по технологиям, работающим во время обесточений. Провайдеры могут предоставлять интернетом от 4 до 72 часов.

Одна из самых эффективных технологий, которая может обеспечить интернет до 72 часов во время отключений электроэнергии – это xPON. Перед выбором технологии определитесь, на какое время во время обесточений вам потребуется интернет.

Если провайдер не использует эту или другие технологии, найти других провайдеров можно на карте интернета во время обесточений от "ЛУН Місто" спросив у соседей, советуют в ведомстве. После подключения энергоэффективной технологии нужно будет купить павер-банк для WiFi роутера и второго устройства, соединяющего ваш роутер с сетью провайдера (ONU).