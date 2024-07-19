Чому в Україні зникає зв'язок та інтернет, коли немає світла: пояснення Мінцифри

На тлі регулярних стабілізаційних відключень електроенергії у містах і селищах, українці змушені пристосовуватись до нових реалій - як на роботі, так і вдома. Однією з нагальних проблем під час відключень для багатьох громадян є відсутність стабільного мобільного зв'язку та інтернету.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Рятівні гігабайти. Чи буде в Україні зв'язок та інтернет під час тривалих відключень світла".

Чому під час відключень може зникати зв'язок та інтернет

Відключення електроенергії впливають на роботу всіх базових станцій зв'язку в Україні, адже мережі багато років будували з розрахунку на те, що світло буде завжди.

До початку війни українцям навіть уявити було важко, що у сучасному світі електроенергію вимикатимуть іноді на 10-12 годин.

Нині ж, коли світло зникає, інфраструктура операторів залежить від батарей і генераторів, які потребують постійної підзарядки чи заправки.

Для збереження зв'язку під час відключень можна використовувати альтернативні джерела живлення, проте його якість буде гіршою.

Директор директорату електронних комунікацій та радіочастотного спектра Міністерства цифрової трансформації України Станіслав Прибитько у коментарі РБК-Україна пояснив, що під час знеструмлень базові станції операторів перемикаються на альтернативні джерела живлення.

"Одна з причин, чому зникає або погіршується зв'язок - збільшення навантаження на мережі", - наголосив він.

Експерт пояснив, що коли вимикають електроенергію - більшість користувачів в один момент перемикаються з фіксованого офісного чи домашнього інтернету (Wi-Fi) на мобільний.

"Домашній інтернет вимикається у тих, чий провайдер не може надавати інтернет-доступ під час знеструмлень, або які вдома чи в офісі завчасно не подбали про живлення роутерів від павербанків чи інших накопичувачів енергії", - уточнив фахівець.

Чи залежить ситуація зі зв'язком від регіону

У Мінцифри розповіли, що ситуації зі зв'язком в регіонах України бувають дуже різні.

"Наприклад, сьогодні на півночі Харківщини люди можуть легко телефонувати один одному і дивитися гігабайти відео в інтернеті. А наступного дня фіксується дефіцит електроенергії, і навіть звичайний телефонний дзвінок стає непосильною задачею. Де зв'язок краще і де він гірше - це справді важко виміряти за регіонами", - розповіли у міністерстві.

Це пояснюється, зокрема, тим, що світло всюди відключають у різний час і нерівномірно.

Мобільні оператори наголошують, що намагаються планувати автономне забезпечення живленням обладнання так, щоб за відсутності світла зв'язок залишався доступним для більшості абонентів в усіх регіонах.

Але це дається з великими зусиллями.