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Станет ли меньше отключений света после спада жары: ответ Госэнергонадзора

Четверг 18 июля 2024 18:55
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Станет ли меньше отключений света после спада жары: ответ Госэнергонадзора Иллюстративное фото: в Украине после понижения температуры может улучшиться ситуация со светом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Уже в ближайшее время, после того, как спадет жара, ожидается снижение нагрузки на энергосистему и стабилизация ее работы.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил глава Государственной инспекции энергетического надзора (Госэнергонадзор) Украины Руслан Слободян в эфире национального телемарафона.

"После нормализации температурных режимов, которые сейчас выше климатической нормы, ожидаем уменьшение объемов почасовых отключений электроэнергии", - рассказал он.

Также по его словам, сейчас продолжаются аварийно-восстановительные работы, их завершение будет оказывать положительное влияние на состояние энергосистемы.

Отключение света в Украине

Ранее сообщалось, что из-за аномальной жары в Украине ситуация в энергосистеме осложнилась. Однако после того, как начнется понижение температуры воздуха, вероятно, графики отключений станут более мягкими.

В то же время, прогнозируется, что уже в августе-сентябре, если не будет значительного похолодания, ожидается более стабильная ситуация с отключением света.

Однако сегодня, 18 июля, из-за жары вышло из строя энергооборудование, из-за чего в ряде областей были применены аварийные графики отключения света. А уже завтра прогнозируется меньшее количество отключений - в течение дня планируют задействовать только две и три очереди графиков.

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Госэнергонадзор Отключения света
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