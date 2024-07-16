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Когда в Украине улучшится ситуация со светом: ответ Госэнергонадзора

Вторник 16 июля 2024 14:46
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Когда в Украине улучшится ситуация со светом: ответ Госэнергонадзора Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В ближайшие дни в Украине спадет жара, что уменьшит нагрузку на энергосистему и несколько нормализует ее работу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Госэнергонадзора Руслана Слободяна в эфире телемарафона.

"В первую очередь, в связи с нормализацией температурных режимов, которые сейчас находятся выше климатической нормы. Как только они станут ближе к норме, объемы введенных графиков ожидаемо снизится", - рассказал Слободян.

Он добавил, что аварийно-восстановительные работы сейчас продолжаются в круглосуточном режиме, что также будет иметь положительное влияние.

"Надеемся уже в ближайшее время, но о детальных планах по восстановлению и понятным причинам я более подробно рассказать не могу", добавил он.

Ситуация со светом в Украине

С начала года Россия прибегла уже к 8 массированным обстрелам по территории Украины. Под удар неоднократно попадали объекты энергетической инфраструктуры. Последнее привело к возвращению графиков отключений: почасовых и аварийных.

Сегодня, 16 июля, в ряде областей Украины были введены экстренные отключения света. В Харьковской области, как пример, решение было принято из-за аномальной жары.

Как отмечал глава украинского правительства Денис Шмыгаль, вероятно, ситуация со светом должна будет улучшиться уже в 20 июля.

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Госэнергонадзор
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