Почему Украина не поддерживает создание гибридного трибунала для России: в ОП ответили

Он отметил, что 30 июня в Варшаве прошла четвертая рабочая встреча в рамках координационной группы по разработке модели создания трибунала.

"Давайте объективно, на столе у нас те же варианты. Первый вариант - это резолюция Генассамблеи ООН о создании Трибунала и подписание международного договора между ООН и Украиной. Вторая версия - широкоформатный международный договор с декларацией о подписании которого выходит Украина. Фактически это модель Нюрнбергу, когда каждая страна подписывает, ратифицирует и признает юрисдикцию этого трибунала у себя", - сказал замглавы ОП.

При этом третий вариант - это гибридный трибунал. По словам Смирнова, это то, что не устраивает Украину в редакции, в которой этот вопрос обсуждался.

При таком варианте трибунал будет частью судебной системы Украины с возможностью привлечения в его работу интернационального компонента. Он может даже находиться за пределами Украины.

"Нам это не подходит однозначно, я в очередной раз говорю об этом. Первое - в условиях военного положения для того, чтобы создать такой суд, нужно изменить Конституцию, а изменения Конституции в условиях военного положения невозможны. Вторая причина - создание подобного трибунала как части судебной системы Украины содержит высокий риск того, что юридическая оценка преступления агрессии России против Украины сузится фактически до уровня межгосударственного конфликта двух стран", - сказал он.

Кроме того, нашему государству не нужно решение трибунала именем Украины, ему нужно решение трибунала именем цивилизованного мира. Поэтому такую версию гибридного трибунала страна отвергает категорически.

При этом другие версии вокруг интернационализированной модели еще не обсуждаются. По его словам, есть интересные опции, которые обсуждались недавно в Варшаве. В частности, о том, чтобы создать трибунал в иностранной, авторитетной юрисдикции, признанной во всем мире, "накрыв" это все Резолюцией Генассамблеи ООН, которая позволит подписать ключевым партнерам Украины договор с этой юрисдикцией о признании решения трибунала.

Почему США поддерживают гибридный трибунал

Штаты опасаются создания прецедента для себя. Чтобы отдельные государства не инициировали что-либо подобное и не начали проводить исторический аудит разных событий.

Однако за гибридный вариант выступают не только США. Его поддерживают Британия, Франция, Япония, Австралия, Италия и Германия.

На вопрос, почему страны за гидридный трибунал Смирнов отметил, что "ответ есть, но дипломатический этикет меня ограничивает".

Спецтрибунал над РФ за преступления в Украине

В начале июля Парламентская ассамблея ОБСЕ одобрила резолюцию по созданию спецтрибунала для привлечения России к ответственности за совершенные в Украине военные преступления.

В группу, которая работает над созданием трибунала по преступлениям агрессии России против Украины, входят 37 стран.

В июне член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что международный специальный трибунал может заработать уже в следующем году.

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