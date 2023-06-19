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В Раде рассказали, когда может заработать спецтрибунал для руководства России

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Понедельник 19 июня 2023 17:32
В Раде рассказали, когда может заработать спецтрибунал для руководства России Фото: член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель президента в ВР Федор Вениславский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Международный специальный трибунал для привлечения к ответственности военного и политического руководства России за совершение преступления агрессии против Украины может заработать уже в следующем году.

Об этом заявил член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель президента в ВР Федор Вениславский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Он подчеркнул, что практически все цивилизованные страны мира поддержали создание спецтрибунала для привлечения российского диктатора Владимира Путина и его ближайшего окружения к ответственности за агрессивную войну, которую они развязали против Украины.

Однако Вениславский добавил, что вопрос формата спецтрибунала до сих пор остается дискуссионным.

Он заявил, что некоторые партнеры Украины настаивают на том, что для привлечения к ответственности военно-политического руководства РФ должна применяться юридическая система права Украины с привлечением международных судей.

При этом Вениславский отметил, что наиболее приемлемым вариантом для Украины является создание отдельного спецтрибунала вроде Нюрнбергского процесса.

Спецтрибунал по агрессии РФ

В группу, которая работает над созданием специального трибунала для привлечения России за преступления в Украине, входят 36 стран.

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква заявлял, что Украина рассчитывает на единство всех членов группы по формату работы такого трибунала.

При этом генпрокурор Латвии Юрис Стуканс заявлял, что спецтрибунал для РФ "можно создать уже завтра", но для этого нужно желание.

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