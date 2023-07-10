Чому Україна не підтримує створення гібридного трибуналу для Росії: в ОП відповіли

Він зазначив, що 30 червня у Варшаві пройшла четверта робоча зустріч у рамках координаційної групи з напрацювання моделі створення трибуналу.

"Давайте об'єктивно, на столі у нас ті самі варіанти. Перший варіант - це резолюція Генасамблеї ООН про створення Трибуналу і підписання міжнародного договору між ООН і Україною. Друга версія - широкоформатний міжнародний договір з декларацією про підписання якого виходить Україна. Фактично це модель Нюрнбергу, коли кожна країна підписує, ратифікує і визнає юрисдикцію цього трибуналу у себе", - сказав заступник голови ОП.

При цьому третій варіант - це гібридний трибунал. За словами Смирнова, це те, що не влаштовує Україну у тій редакції, в якій це питання обговорювалося.

За такого варіанту трибунал буде частиною судової системи України з можливістю залучення в його роботу інтернаціонального компонента. Він може навіть бути розташованим за межами України.

"Нам це не підходить однозначно, я в черговий раз кажу про це. Перше - в умовах воєнного стану для того, щоб створити такий суд, потрібно змінити Конституцію, а зміни Конституції в умовах воєнного стану неможливі. Друга причина - створення подібного трибуналу як частини судової системи України містить високий ризик того, що юридична оцінка злочину агресії Росії проти України звузиться фактично до рівня міждержавного конфлікту двох країн", - сказав він.

Окрім того, нашій державі не потрібно рішення трибуналу іменем України, їй потрібне рішення Трибуналу іменем цивілізованого світу. Тому таку версію гібридного трибуналу країна відкидає категорично.

При цьому інші версії навколо інтернаціоналізованної моделі ще обговорюються. За його словами, є цікаві опції, які обговорювалися нещодавно у Варшаві. Зокрема, про те, щоб створити трибунал в іноземній, авторитетній юрисдикції, яка визнана в усьому світі, "накривши" це все Резолюцією Генасамблеї ООН, яка дасть можливість підписати ключовим партнерам України договір з цією юрисдикцією про визнання рішення трибуналу.

Чому США підтримують гібридний трибунал

Штати побоюються створення прецеденту для себе. Щоб окремі держави не ініціювали щось подібне і не почали проводити історичний аудит різних подій.

Проте за гібридний варіант виступають не лише США. Його підтримують Британія, Франція, Японія, Австралія, Італія та Німеччина.

На запитання чому країни за гідридний трибунал Смирнов зазначив, що "відповідь є, але дипломатичний етикет мене обмежує".

Спецтрибунал над РФ за злочини в Україні

На початку липня Парламентська асамблея ОБСЄ схвалила резолюцію щодо створення спецтрибуналу для притягнення Росії до відповідальності за скоєні в Україні воєнні злочини.

До групи, яка працює над створенням трибуналу щодо злочинів агресії Росії проти України входять 37 країн.

У червні член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що міжнародний спеціальний трибунал може запрацювати вже наступного року.

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