ua ru
Вт, 09 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Создание Спецтрибунала над РФ поддержали 37 стран, - Кулеба

Новина українською →
Украина, Вторник 09 мая 2023 19:27
Создание Спецтрибунала над РФ поддержали 37 стран, - Кулеба Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Созданием Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины уже поддержали 37 стран.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в своем Twitter написал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Сегодня Владимир Зеленский провел важный саммит основной группы Специального трибунала, инициированного МИДом Украины. 37 участников подтвердили свою решимость привлечь высшее руководство России к ответственности за преступление агрессии против Украины. Специальный трибунал обеспечит правосудие", - написал Кулеба.

Кроме этого, в МИД отметили, что участники саммита единогласно подтвердили поддержку привлечения высшего политического и военного руководства России к ответственности за развязывание агрессивной войны против Украины.

"Страны коалиции убеждены, что российская агрессия угрожает не только Украине, но и миру, безопасности и демократии в целом. Инициаторы невиданных со времен Второй мировой войны зверств, первопричиной которых является преступление агрессии, должны быть наказаны путем создания независимого механизма правосудия", - говорится в сообщении. сообщении на сайте ведомства.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в группу, работающую над созданием специального трибунала для России, уже входят 36 стран.

Также ранее мы писали, что президент Владимир Зеленский заявил о намерениях создать отдельный трибунал для преступлений России, который поможет избежать "гибридного мира", как это было в 2014 году.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин МИД Украины Дмитрий Кулеба Война России против Украины
NEWS
Потери России превысили 195 тысяч военных убитыми: новые данные Генштаба
Потери России превысили 195 тысяч военных убитыми: новые данные Генштаба
DAILY
Андрей Юсов: Часть российской элиты планирует жизнь после Путина и поражения в войне
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Андрей Юсов: Часть российской элиты планирует жизнь после Путина и поражения в войне