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ПА ОБСЕ поддержала создание спецтрибунала для РФ из-за военных преступлений

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Воскресенье 02 июля 2023 00:44
ПА ОБСЕ поддержала создание спецтрибунала для РФ из-за военных преступлений Фото: нардеп Евгения Кравчук на заседании ПА ОБСЕ (facebook.com/yevheniya.khudzik)
Автор: Владимир Костырин

Парламентская ассамблея ОБСЕ на пленарной сессии одобрила резолюцию о создании специального трибунала для привлечения РФ к ответственности за совершенные в Украине военные преступления.

Об этом сообщила заместитель председателя депутатской фракции "Слуга Народа" Евгения Кравчук, передает РБК-Украина со ссылкой на ее Facebook-страницу.

Нардеп также обратила внимание, что впервые в международном документе упоминается рашизм как государственная идеология РФ.

"Наконец, резолюция поддерживает создание специального трибунала по поводу преступления агрессии против Украины с целью привлечения к ответственности российских должностных лиц, а также призывает осудить российскую государственную идеологию рашизма", - говорится в публикации.

  • Также ПА ОБСЕ в данной резолюции призывает созвать уставные заседания только в странах, которые поддерживают визовые запреты для российских парламентариев.
  • При этом в странах, которые готовы выдавать визы гражданам РФ, ПА ОБСЕ не будет проводить свои заседания.
  • В резолюции содержится призыв не назначать поддерживающих войну российских парламентариев на ответственные должности в Ассамблее до прекращения агрессии.
  • Также Постоянный комитет ассамблеи поддержал решение о создании Специального комитета в поддержку парламента Украины для лучшей координации консультаций между парламентариями по широкому кругу вопросов, связанных с полномасштабным вторжением РФ, а также для оказания помощи народу Украины.

Спецтрибунал над РФ за преступления в Украине

Напомним, что в группу, работающую над созданием специального трибунала для привлечения РФ за совершенные преступления в Украине, входят 36 стран.

По словам заместителя главы Офиса президента Игоря Жовквы, Украина рассчитывает на единство всех членов группы по формату работы такого трибунала.

В то же время, дискуссии продолжаются. Кроме того, ожидается рассмотрение соответствующей резолюции в Генассамблее ООН.

Как заявил 19 июня член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель президента в ВР Федор Вениславский, такой международный специальный трибунал может заработать уже в следующем году.

Напомним, что 22 июня ПАСЕ приняла резолюцию по политическим последствиям агрессии РФ против Украины.

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