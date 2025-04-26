Почему Трампу до сих пор не удается остановить войну: план США по Украине "не прошел"

Соединенным Штатам не удалось заставить Украину и Европу пойти на радикальные уступки россиянам в переговорах о завершении войны.

Главное:

Почему переговоры в Лондоне прошли не так, как планировалось?

В чем суть предложений Украины и Европы в противовес американским?

Как меняется риторика Трампа относительно переговоров?

Лондонская встреча и демарш Рубио

На этой неделе продолжилась активная фаза переговоров с участием США, Украины и европейских стран. После серии встреч в Париже 16-18 апреля, новая многосторонняя встреча на уровне министров иностранных дел должна была состояться в Лондоне 23 апреля.

По данным Axios, в Лондоне Штаты хотели получить ответ Украины на "окончательные предложения" президента США Дональда Трампа. В случае положительного отклика – предложения должны были отправить России.

Однако, в последний момент госсекретарь США Марко Рубио отказался ехать на встречу. Соответственно, не приехали и руководители европейских МИД. Таким образом, состоялась лишь встреча на уровне советников.

По информации CNN, причиной отмены поездки Рубио стал отказ президента Владимира Зеленского согласиться с признанием российской оккупации Крыма, что является одним из ключевых пунктов в "окончательных предложениях" Трампа.

22 апреля Зеленский сообщил, что он открыт к переговорам с Россией, но Украина не примет соглашение, которое признает контроль России над Крымом.

"Украина юридически не признает оккупацию Крыма. Не о чем говорить. Это противоречит нашей Конституции", – заявил украинский президент.

Планы США, Украины и Европы

Накануне лондонской встречи в целом ряде американских медиа появились детали того, что США предложили Украине. Наиболее полная версия, обнародованная Reuters, предусматривает постоянное прекращение огня: стороны немедленно должны начать переговоры по его технической имплементации.

Взамен Украина получает надежные гарантии безопасности. Гарантами будут европейские и желающие неевропейские государства. В то же время Украина отказывается от вступления в НАТО, но может стремиться к членству в ЕС.

Кроме того, США де-юре признают оккупацию Крыма, де-факто – Луганской, а также частей Запорожской, Донецкой и Херсонской областей. При этом, Украина возвращает территорию в Харьковской области и восстанавливает контроль над Каховской ГЭС, американцы же берут под контроль Запорожскую АЭС. Украина также получает беспрепятственный проход по Днепру и контроль над Кинбурнской косой.

Также план предусматривает, что США и Украина реализуют соглашение о полезных ископаемых, а Киев получает средства на реконструкцию. Но при этом отменяются санкции против России, наложенные с 2014 года. Кроме того, Вашингтон и Москва возобновляют экономическое сотрудничество.

Вместе с тем, во время переговоров в Лондоне совместно с европейскими партнерами Украина наработала собственную версию плана завершения войны, которую сразу же передали американцам.

В западных медиа появлялись разные версии того, что вошло в украино-европейский план. Источники РБК-Украина указывают на ту версию документа, которую опубликовало Reuters, как на наиболее приближенную к действительности.

Она ярко показывает существенные различия между американским видением с одной стороны, и украино-европейским – с другой.

В частности, в контексте перемирия Украина и Европа предлагают механизм контроля за прекращением огня, которое будет возглавлять США при поддержке третьих стран.

Относительно гарантий безопасности главное отличие – Украина не отказывается от членства в НАТО, как того требуют американцы (и россияне). Зато до получения членства в Альянсе Украина должна получить серьезные гарантии безопасности вроде натовской коллективной обороны, в том числе и от американцев. Также Украина и Европа не воспринимают никаких ограничений на численность или вооружение ВСУ.

Большие различия есть и в видении территориальных вопросов. Украина и Европа не хотят сейчас обсуждать вопрос признания каких-то территорий "де-юре" или "де-факто" российскими. Все вопросы контроля над территориями предлагают решать только после полного и безусловного прекращения огня, базой для них будет текущая линия соприкосновения.

Также Европа и Украина, в отличие от США, выступают против снятия всех наложенных против РФ с 2014 санкций. Допускается лишь их постепенное ослабление после достижения устойчивого мира – с опцией возвращения санкций в случае нарушения россиянами мирного соглашения.

Впрочем, представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что большинство публикаций СМИ о "мирных планах" не соответствует действительности. Вместе с тем, Украина настаивает на трех принципиальных позициях по завершению войны:

Украина никогда не признает ни одну часть своей территории как российскую;

Украина никогда не согласится на любое ограничение своих вооруженных сил, сил обороны Украины, оборонных возможностей, оборонной промышленности или военной помощи от партнеров;

Ни одна третья страна не имеет права вето на выбор Украиной альянсов и союзов;

Удар по Украине и предостережения Трампа

23 апреля Дональд Трамп сообщил, что заявление Зеленского по Крыму вредит мирным переговорам с Россией, поскольку полуостров "был потерян" много лет назад под эгидой тогдашнего президента США Барака Обамы и даже не является предметом обсуждения.

"Никто не требует от Зеленского признать Крым российской территорией, но если ему нужен Крым, то почему они не боролись за него одиннадцать лет назад, когда его передали России без единого выстрела?", – написал Трамп в соцсети Truth Social.

На этом фоне Россия осуществила новый масштабный обстрел Украины, в частности, значительная часть ракет и дронов была направлена на Киев.

Реагируя на него, Трамп впервые за долгое время публично обратился к Путину.

"Я недоволен российскими ударами по Киеву. В них нет необходимости, и они произошли очень не вовремя. Владимир, остановитесь! По 5 000 солдат в неделю погибает. Давайте заключим мирный договор!" – написал Трамп.

Как сообщает The Wall Street Journal, в последнее время Дональд Трамп был раздражен тем, что Путин не проявил большей гибкости. Теперь вопрос в том, готов ли президент США надавить на Москву, чтобы она пошла на значительные уступки для заключения сделки, так же как он подталкивал Украину.

Очередная встреча Виткоффа с Путиным

Очевидно, полученный американцами от Украины и Европы документ был проработан в Вашингтоне, и после того, 25 апреля, спецпредставитель Трампа по России и Ближнему Востоку Стивен Уиткофф совершил очередную, уже четвертую, поездку в Москву.

Накануне встречи Bloomberg сообщало, что США будут настаивать на том, чтобы Россия признала право Украины иметь собственную армию и оборонную промышленность как часть мирного соглашения между Москвой и Киевом.

После завершения переговоров Уиткоффа и Путина традиционно было мало конкретной информации. Россияне лишь подчеркнули, что беседа была "конструктивной" и "очень полезной". "Речь шла, в частности, о возможности возобновления прямых переговоров между представителями России и Украины", – заявил помощник российского диктатора Юрий Ушаков.

Подготовка соглашения о полезных ископаемых

На фоне других событий малозамеченной, но важной для Киева, стала поездка премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в США. Главной целью визита были переговоры по соглашению о полезных ископаемых вместе с министром финансов США Скотом Бессентом.

"Наши переговорные команды продолжают активную работу, как и предусмотрено подписанным меморандумом (заключенным 18 апреля - ред.)", – заявил Шмыгаль по итогам переговоров.

По его словам, были обсуждены важные политические моменты будущего документа.

"Подчеркнул также, что соглашение, согласно украинскому законодательству, должно быть обязательно ратифицировано в Верховной Раде. Договорились начать работу над зоной свободной торговли между Украиной и США", –сообщил Шмыгаль.

Министр финансов Украины Сергей Марченко в свою очередь сообщил, что Киев и Вашингтон достигли прогресса по соглашению, но на этой неделе оно не будет заключено.

"Был достигнут прогресс, и сейчас наши команды работают очень тесно вместе. Есть еще некоторые вопросы, которые мы обсуждаем", – сказал Марченко.

В частности, по его словам, министр финансов США Скотт Бессент хочет, чтобы вопрос замороженных российских активов стал частью более широких дискуссий. Трамп в свою очередь, требует от Украины "немедленного" подписания соглашения.

Впрочем понятно, что для Украины это имеет смысл лишь в контексте общих переговоров о завершении российско-украинской войны и зависит от их хода.

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По количеству различных комментариев, заявлений, "сливов" в СМИ, встреч и других дипломатических активностей текущая неделя, очевидно, стала едва ли не самой интенсивной за все время, когда Дональд Трамп взялся "мирить" Украину и Россию.

Однако по состоянию на сейчас перспективы и формат завершения войны находятся в таком же тумане, как и раньше. Очевидно, что Украина и ключевые европейские государства – Франция, Великобритания и Германия – смогли в целом свести свои позиции к общему знаменателю, очень существенно отличающемуся от позиции США. Которая, в свою очередь, хоть и слишком соответствует российским интересам, но тоже отличается от видения Москвы.

Формат начала перемирия, территориальные вопросы, поствоенные гарантии безопасности для Украины – как и раньше, видимого компромисса по этим ключевым темам не просматривается. Особенно трудно предсказать ситуацию тогда, когда центральный участник процесса – Соединенные Штаты – каждый день меняют свою публичную позицию. К примеру, еще в четверг Трамп заявлял о наличии четкого "дедлайна" для мирного соглашения. А уже в пятницу выяснилось, что такого дедлайна у него уже нет.

І хотя американский президент заявил, что "большинство ключевых пунктов" мирной договоренности уже согласованы, реальная ситуация выглядит совершенно другой.

Но дальнейшие важные новости о мирном процессе могут появиться уже скоро – во время визита самого Трампа в Европу, который начинается уже сегодня.