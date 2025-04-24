"Владимир, хватит!". Трамп сделал жесткое заявление из-за удара по Киеву
Президент США Дональд Трамп разочарован тем, что Россия нанесла ракетный удар по Киеву. Он требует прекратить войну.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента США Дональда Трампа в Truth Social.
"Я недоволен российскими ударами по Киеву. В них нет необходимости, и они очень не вовремя. Владимир, остановитесь! По 5 000 солдат в неделю гибнет. Давайте заключим мирный договор!" - написал Трамп.
При этом американский лидер не уточнил, к какому именно "Владимиру" он обращается - российскому диктатору Владимиру Путину или президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Россия ударила по Киеву сегодня, 24 апреля, ночью. По состоянию на сейчас известно о восьми погибших и 90 пострадавших.
Нервозность США из-за позиции Украины
Напомним, ранее госсекретарь США Марко Рубио бойкотировал переговоры по Украине в Лондоне. После этого Reuters написало, что такое решение глава Госдепа принял после того, как Украина отказалась обсуждать вопрос территорий до прекращения огня.
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что полное безусловное прекращение огня должно стать первым шагом к миру. И Крым российским он признавать не будет.
В свою очередь президент США Дональд Трамп, комментируя заявление Зеленского о Крыме, заявил, что оно якобы вредит мирным усилиям.
Американский лидер пригрозил, что если Зеленский не согласится на мир сейчас, то война продолжится и "через три года он потеряет страну".
При этом соответствующего давления на Россию США не оказывают. По словам главы дипломатии ЕС Каи Каллас, Вашингтон не использует инструменты давления на РФ.
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