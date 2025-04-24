"Владимир, хватит!". Трамп сделал жесткое заявление из-за удара по Киеву

Президент США Дональд Трамп разочарован тем, что Россия нанесла ракетный удар по Киеву. Он требует прекратить войну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента США Дональда Трампа в Truth Social.

"Я недоволен российскими ударами по Киеву. В них нет необходимости, и они очень не вовремя. Владимир, остановитесь! По 5 000 солдат в неделю гибнет. Давайте заключим мирный договор!" - написал Трамп. При этом американский лидер не уточнил, к какому именно "Владимиру" он обращается - российскому диктатору Владимиру Путину или президенту Украины Владимиру Зеленскому. Россия ударила по Киеву сегодня, 24 апреля, ночью. По состоянию на сейчас известно о восьми погибших и 90 пострадавших.