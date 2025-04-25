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Трамп "забыл" о дедлайне для мирной сделки между Украиной и РФ

Вашингтон, Пятница 25 апреля 2025 17:40
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Трамп "забыл" о дедлайне для мирной сделки между Украиной и РФ Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп заявил, что никакого дедлайна для мирной сделки между Украиной и Россией он не ставил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление американского лидера.

"Никакого дедлайна. Я просто хочу сделать это (договориться о мире в Украине, - ред.) как можно скорее", - отметил Трамп во время общения с журналистами.

Дедлайн Трампа был еще вчера

Напомним, вчера, 24 апреля, президент США Дональд Трамп сделал несколько заявлений о войне России против Украины.

В частности, он утверждал, что есть крайний срок для мирной сделки между Украиной и Россией. После него у США "будет совсем другое отношение".

Также он заверил, что для мирной сделки между двумя воюющими странами "есть очень хорошие шансы".

К слову, ранее Трамп угрожал, что США могут прекратить свое участие в переговорах по завершению войны России против Украины. Президент отмечал, что такой сценарий возможен, если одна из сторон будет препятствовать миру.

При этом Трампу не понравилось, что президент Украины Владимир Зеленский против признания Крыма российским. Такую идею США предложили включить в потенциальную мирную сделку.

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Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Мирные переговоры Война в Украине
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