Уиткофф потребует от Путина отказаться от демилитаризации Украины, - Bloomberg
США будут настаивать на том, чтобы Россия признала право Украины иметь собственную армию и оборонную промышленность как часть мирного соглашения между Москвой и Киевом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Ожидается, что посланник американского президента Стив Уиткофф поднимет этот вопрос во время следующей встречи с российским диктатором Владимиром Путиным по завершению войны в Украине.
По словам издания, это указывает на то, что администрация Трампа пытается получить определенные уступки как от Кремля, так и от Украины, чтобы завершить войну. Однако согласие на то, чтобы Киев имел должным образом оснащенную и укомплектованную армию, означало бы, что Путин должен отказаться от своей цели демилитаризации Украины, которая является одной из его основных заявленных целей войны.
Администрация Трампа также хочет, чтобы Москва вернула Украине Запорожскую атомную электростанцию, которую Россия захватила в начале полномасштабного вторжения в 2022 году. Затем объект попал бы под контроль США для поставки энергии обеим сторонам, отметили источники Bloomberg. Они добавили, что детали плана еще не завершены и могут измениться.
Кроме того, США якобы также хотят обеспечить, чтобы земля, оккупированная Россией в Харьковской области, была возвращена. Однако Путин требует признания всех территорий Луганской, Запорожской, Донецкой и Херсонской областей, несмотря на то, что ему не удалось их полностью оккупировать.
Bloomberg пыталось взять комментарий относительно планов США у представителей Совета национальной безопасности США, Государственного департамента и Уиткоффа, но ответа не получило.
Мирный план США
Напомним, в последние месяцы США активно включились в переговорный процесс по урегулированию войны России против Украины. А недавно The Washington Post сообщила, что Соединенные Штаты подготовили свой план по мирному соглашению между Украиной и Россией.
По данным издания, речь идет о возможности признания Крыма российским, а также об отказе Украины от своих территорий и НАТО. Взамен Россия должна прекратить боевые действия, что фактически привело бы к замораживанию конфликта.
А вчера Дональд Трамп заявил, что договоренности с Россией о мире достигнуты, теперь очередь за Киевом. Он отметил, что Россия готова к переговорам и заключению мирного соглашения, а вот с украинским президентом Владимиром Зеленским, мол, договориться труднее.
Добавим, что спецпосланник Трампа Уиткофф должен встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным в пятницу, 25 апреля, для переговоров о завершении войны в Украине и обсуждения предложений США по этому вопросу.
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