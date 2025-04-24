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Последствия атаки РФ на Киевскую область: повреждены дома, есть пострадавшие

Четверг 24 апреля 2025 07:44
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Последствия атаки РФ на Киевскую область: повреждены дома, есть пострадавшие Фото: последствия атаки в Киевской области (t.me/Mykola_Kalashnyk)
Автор: Эдуард Ткач

Российские оккупанты этой ночью совершили комбинированную атаку по Киевской области. В результате обстрела повреждения, пожары, также есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Киевской городской государственной администрации Николай Калашника.

"В результате вражеской комбинированной атаки в Бучанском районе пострадали две женщины. Обе получили острую реакцию на стресс. Вся необходимая помощь оказана на месте", - говорится в сообщении.

Также Николай Калашник сообщил, что по обновленной информации в Бучанском районе повреждены 3 пятиэтажных жилых дома. На крыше одного из них был ликвидирован пожар. Кроме того, повреждены 4 магазина, 8 автомобилей и остановка общественного транспорта.

В Вышгородском районе из-за вражеской атаки повреждено складское помещение и 3 автомобиля. Пожары в лесу и открытом участке местности были ликвидированы.

Еще один пожар ликвидировали пожар в поле в Броварском районе.

Фото: последствия атаки РФ по Киевской области (t.me/Mykola_Kalashnyk)

"Оперативные службы продолжают работы по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки", - добавил начальник КОВА.

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