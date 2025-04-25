Крым, НАТО, санкции: Reuters узнало разницу мирных планов США и Евросоюза

Европейские и украинские чиновники на этой неделе выступили против некоторых предложений США о том, как положить конец войне России в Украине. Они выдвинули встречные предложения по вопросам от территории до санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Пакеты предложений были выработаны в ходе переговоров между официальными лицами США, Европы и Украины в Париже 17 апреля и в Лондоне 23 апреля.

Основные разногласия в двух текстах касаются последовательности решения территориальных вопросов, снятия санкций с России, гарантий безопасности и численности украинских вооруженных сил.

Документы, с которыми ознакомилось агентство Reuters, впервые показывают эти разногласия в полной и подробной форме.

Первый текст отражает предложения, переданные посланником Трампа Стивом Уиткоффом европейским чиновникам в Париже, которые, в свою очередь, были переданы украинцам. Госсекретарь США Марко Рубио охарактеризовал эти предложения как "широкие рамки" для выявления различий между сторонами.

Второй текст появился неделю спустя в результате переговоров между украинскими и европейскими чиновниками в Лондоне и был передан американской стороне, сообщили источники.

Президент Владимир Зеленский заявил, что документ с предложениями, выработанными в ходе переговоров в среду в Лондоне, теперь находится на столе Трампа.

Сравнение документов

Что касается территории, предложения Уиткоффа предусматривали юридическое признание США контроля России над Крымом, украинским полуостровом, который Москва захватила и в 2014 году, а также фактическое признание контроля России над районами юга и востока Украины, которые контролируются силами Москвы.

Напротив, европейский и украинский документ откладывают подробное обсуждение территории до заключения соглашения о прекращении огня, и в документе не упоминается признание российского контроля над какой-либо украинской территорией.

Что касается долгосрочной безопасности Украины, то в документе Уиткоффа говорится, что Украина будет иметь "надежную гарантию безопасности" с европейскими и другими дружественными государствами, выступающими в качестве гарантов. Никаких дополнительных подробностей по этому поводу не приводится, но говорится, что Киев не будет стремиться вступить в НАТО.

Конкурирующий документ более конкретен: в нем говорится, что не будет никаких ограничений на украинские силы и никаких ограничений на размещение союзниками Украины своих военных сил на украинской территории.

В нем предлагаются надежные гарантии безопасности для Киева, в том числе со стороны Соединенных Штатов, в рамках соглашения по типу статьи 5, что является ссылкой на положение НАТО о взаимной обороне.

Что касается экономических мер, то в предложениях Уиткоффа говорится, что санкции, действующие в отношении России с момента оккупации Крыма в 2014 году, будут сняты в рамках обсуждаемой сделки.

В контрпредложениях говорится, что санкции будут "постепенно смягчены" после достижения устойчивого мира и что санкции могут быть восстановлены, если Россия нарушит условия мирного соглашения.

Европейский и украинский документ также предлагает Украине получить финансовую компенсацию за ущерб, нанесенный войной, из российских активов за рубежом, которые были заморожены. Текст Уиткоффа говорит только о том, что Украина получит финансовую компенсацию, не указывая источник денег.