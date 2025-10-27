ua en ru
Почему Си согласился на встречу с Трампом, хотя ранее такие планы срывались? Объяснение эксперта

Понедельник 27 октября 2025 07:42
Президент США Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин
Автор: Роман Кот, Оксана Гапончук

Президент США Дональд Трамп встретится с лидером Китая Си Цзиньпином на фоне кадровых чисток в ЦК КПК и проблем экономики.

Об этом говорится в материале РБК-Украина.

30 октября в Южной Корее состоится встреча президента США Дональда Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина, хотя ранее договоренности неоднократно срывалась. Стало известно, что стоит за неожиданным согласием китайского лидера.

Эксперт по вопросам безопасности Азиатско-Тихоокеанского региона, ассоциированный научный сотрудник Центра австронезийских исследований Ланкаширского университета Дин Каралекас, отмечает, что Трамп очень удачно использовал ситуацию в Китае для собственных дипломатических преимуществ.

По его словам, в Пекине сейчас наблюдается нестабильность: ходят слухи о перенесенном Си Цзиньпином инсульте, а новый режим контроля за экспортом редкоземельных элементов создает серьезные экономические проблемы. Кроме того, результаты четвёртого пленума Центрального комитета Коммунистической партии Китая свидетельствуют о внутренних трещинах в системе управления страной.

Особенно показательным эксперт называет чистку в партии: из 205 полноправных членов ЦК, назначенных в 2022 году, к пленуму на прошлой неделе осталось лишь 168, что стало одной из самых масштабных "чисток" высокопоставленных партийцев за 76 лет истории Китая.

Кроме этого, в военном руководстве также произошли кадровые изменения: 17 октября министерство обороны Китая сообщило об исключении девяти высокопоставленных генералов, включая заместителя председателя Центрального военного совета Хэ Вэйдуна.

Каралекас отмечает, что для Китая торговая война с США сейчас становится слишком дорогой. Снижение спроса на внутреннем рынке, обвал рынка недвижимости и перепроизводство потребительских товаров заставляют страну искать рынки сбыта, и США сейчас является крупнейшим и критически важным партнером.

"Трамп подходит к переговорам с позиции силы, и, вероятно, это осознает Китай", - считает эксперт.

Эти факторы, по мнению аналитиков, и стали ключевыми причинами того, что Си Цзиньпин согласился на встречу с Трампом, несмотря на предыдущие срывы планов.

Напомним, у Трампа намерены отказаться от планов 100% пошлины против Китая.

По словам торгового представителя США Джеймисона Грира, торговые переговоры между Соединенными Штатами и Китаем приближаются к "окончательным деталям".

Он отметил, что стороны согласовали рамочную программу для разговора между Трампом и Си, добавив, что встреча станет важной и будет иметь глобальные экономические последствия на фоне длительной торговой войны.

