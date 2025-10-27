Чому Сі погодився на зустріч з Трампом, хоча раніше такі плани зривалися? Пояснення експерта

Президент США Дональд Трамп зустрінеться з лідером Китаю Сі Цзіньпіном на фоні кадрових чисток у ЦК КПК і проблем економіки.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна .

30 жовтня у Південній Кореї відбудеться зустріч президента США Дональда Трампа і лідера Китаю Сі Цзіньпіна, хоча раніше домовленості неодноразово зривалася. Стало відомо, що стоїть за несподіваною згодою китайського лідера.

Експерт з питань безпеки Азійсько-Тихоокеанського регіону, асоційований науковий співробітник Центру австронезійських досліджень Ланкаширського університету Дін Каралекас, зазначає, що Трамп дуже вдало використав ситуацію у Китаї для власних дипломатичних переваг.

За його словами, у Пекіні зараз спостерігається нестабільність: ходять чутки про перенесений Сі Цзіньпіном інсульт, а новий режим контролю за експортом рідкісноземельних елементів створює серйозні економічні проблеми. Крім того, результати четвертого пленуму Центрального комітету Комуністичної партії Китаю свідчать про внутрішні тріщини в системі управління країною.

Особливо показовим експерт називає чистку в партії: з 205 повноправних членів ЦК, призначених у 2022 році, до пленуму минулого тижня залишилося лише 168, що стало однією з наймасштабніших "чисток" високопоставлених партійців за 76 років історії Китаю.

Окрім цього, у військовому керівництві також відбулися кадрові зміни: 17 жовтня міністерство оборони Китаю повідомило про виключення дев’яти високопоставлених генералів, включно із заступником голови Центральної військової ради Хе Вейдуном.

Каралекас наголошує, що для Китаю торговельна війна зі США зараз стає надто дорогою. Зниження попиту на внутрішньому ринку, обвал ринку нерухомості та перевиробництво споживчих товарів змушують країну шукати ринки збуту, і США наразі є найбільшим та критично важливим партнером.

"Трамп підходить до переговорів з позиції сили, і, ймовірно, це усвідомлює Китай", - вважає експерт.

Ці фактори, на думку аналітиків, і стали ключовими причинами того, що Сі Цзіньпін погодився на зустріч із Трампом, незважаючи на попередні зриви планів.