Почему Россия не может захватить Часов Яр "с колес": в ВСУ дали объяснение

Россияне не способны захватить Часов Яр в Донецкой области "с колес". Украинские военные держат под огневым контролем все направления, с которых россияне пытаются идти на штурмы.

Об этом заявил представитель 11-го армейского корпуса Вооруженных сил Украины Дмитрий Запорожец, передает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

По словам Запорожца, длительное время россияне пытались штурмовать Часов Яр лобовыми атаками. В частности, враг пытался штурмовать через канал "Северский Донец".

"Любое перемещение техники в разломах этого канала, мы контролируем и неоднократно доказывали возможность уничтожать противника. А именно 24 ОМБр и другие подразделения, которые в разный период времени были приобщены к обороне Часового Яра", - отметил спикер.

Запорожец добавил, что сейчас Украина не контролирует этот канал, однако он остается в зоне огневого поражения, оккупанты уничтожаются. Примером стал провальный российский штурмовой "перформанс" 30 июля: техника россиян была обнаружена еще задолго до выхода в район боевого столкновения в микрорайоне Северный.

"Физически мы этот район не контролируем, но идет контроль с помощью FPV-дронов и артиллерии. Поэтому говорить, что у противника есть какие-то шансы с колес взять ту часть Часового Яра, которая под нашим контролем, то это не похоже на такие традиционные фланговые клещи, которые он применяет в отношении других населенных пунктов", - резюмировал военный.