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Почему Россия не может захватить Часов Яр "с колес": в ВСУ дали объяснение

Украина, Суббота 02 августа 2025 18:58
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Почему Россия не может захватить Часов Яр "с колес": в ВСУ дали объяснение Фото: ВСУ держат большинство маршрутов россиян под огневым контролем (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Россияне не способны захватить Часов Яр в Донецкой области "с колес". Украинские военные держат под огневым контролем все направления, с которых россияне пытаются идти на штурмы.

Об этом заявил представитель 11-го армейского корпуса Вооруженных сил Украины Дмитрий Запорожец, передает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

По словам Запорожца, длительное время россияне пытались штурмовать Часов Яр лобовыми атаками. В частности, враг пытался штурмовать через канал "Северский Донец".

"Любое перемещение техники в разломах этого канала, мы контролируем и неоднократно доказывали возможность уничтожать противника. А именно 24 ОМБр и другие подразделения, которые в разный период времени были приобщены к обороне Часового Яра", - отметил спикер.

Запорожец добавил, что сейчас Украина не контролирует этот канал, однако он остается в зоне огневого поражения, оккупанты уничтожаются. Примером стал провальный российский штурмовой "перформанс" 30 июля: техника россиян была обнаружена еще задолго до выхода в район боевого столкновения в микрорайоне Северный.

"Физически мы этот район не контролируем, но идет контроль с помощью FPV-дронов и артиллерии. Поэтому говорить, что у противника есть какие-то шансы с колес взять ту часть Часового Яра, которая под нашим контролем, то это не похоже на такие традиционные фланговые клещи, которые он применяет в отношении других населенных пунктов", - резюмировал военный.

Ситуация в Часовом Яру

Отметим, 31 июля Минобороны России заявило о "захвате" города Часов Яр Донецкой области. В ОТГ "Хортица" сразу высмеяли заявления россиян и опровергли их ложь. Кроме того, украинские военные объяснили "перфомансы" россиян в Часовом Яру.

Россиянам пришлось подключать "тяжелую артиллерию": 1 августа о "захвате" Часового Яра публично в прямом эфире солгал лично российский диктатор Владимир Путин. Но и это не помогло: ВСУ оперативно опровергли бред диктатора.

Больше об обороне одного из ключевых городов Донетчины - в репортаже РБК-Украина "Здесь проходит молодость". Как добровольцы держат Часов Яр".

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