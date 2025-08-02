Почему Россия не может захватить Часов Яр "с колес": в ВСУ дали объяснение
Россияне не способны захватить Часов Яр в Донецкой области "с колес". Украинские военные держат под огневым контролем все направления, с которых россияне пытаются идти на штурмы.
Об этом заявил представитель 11-го армейского корпуса Вооруженных сил Украины Дмитрий Запорожец, передает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
По словам Запорожца, длительное время россияне пытались штурмовать Часов Яр лобовыми атаками. В частности, враг пытался штурмовать через канал "Северский Донец".
"Любое перемещение техники в разломах этого канала, мы контролируем и неоднократно доказывали возможность уничтожать противника. А именно 24 ОМБр и другие подразделения, которые в разный период времени были приобщены к обороне Часового Яра", - отметил спикер.
Запорожец добавил, что сейчас Украина не контролирует этот канал, однако он остается в зоне огневого поражения, оккупанты уничтожаются. Примером стал провальный российский штурмовой "перформанс" 30 июля: техника россиян была обнаружена еще задолго до выхода в район боевого столкновения в микрорайоне Северный.
"Физически мы этот район не контролируем, но идет контроль с помощью FPV-дронов и артиллерии. Поэтому говорить, что у противника есть какие-то шансы с колес взять ту часть Часового Яра, которая под нашим контролем, то это не похоже на такие традиционные фланговые клещи, которые он применяет в отношении других населенных пунктов", - резюмировал военный.
Ситуация в Часовом Яру
Отметим, 31 июля Минобороны России заявило о "захвате" города Часов Яр Донецкой области. В ОТГ "Хортица" сразу высмеяли заявления россиян и опровергли их ложь. Кроме того, украинские военные объяснили "перфомансы" россиян в Часовом Яру.
Россиянам пришлось подключать "тяжелую артиллерию": 1 августа о "захвате" Часового Яра публично в прямом эфире солгал лично российский диктатор Владимир Путин. Но и это не помогло: ВСУ оперативно опровергли бред диктатора.
Больше об обороне одного из ключевых городов Донетчины - в репортаже РБК-Украина "Здесь проходит молодость". Как добровольцы держат Часов Яр".