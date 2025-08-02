Чому Росія не може захопити Часів Яр "з коліс": в ЗСУ дали пояснення
Росіяни не здатні захопити Часів Яр у Донецькій області "з коліс". Українські військові тримають під вогневим контролем усі напрямки, з яких росіяни намагаються йти на штурми.
Про це заявив речник 11-го армійського корпусу Збройних сил України Дмитро Запорожець, передає РБК-Україна із посиланням на ефір телемарафону.
За словами Запорожця, тривалий час росіяни намагалися штурмувати Часів Яр лобовими атаками. Зокрема, ворог намагався штурмувати через канал "Сіверський Донець".
"Будь-яке переміщення техніки в розломах цього каналу, ми контролюємо і неодноразово доводили можливість знищувати противника. А саме 24 ОМБр та інші підрозділи, які в різний період часу були долучені до оборони Часового Яру", - зазначив речник.
Запорожець додав, що зараз Україна не контролює цей канал, однак він залишається в зоні вогневого ураження, окупанти знищуються. Прикладом став провальний російський штурмовий "перформанс" 30 липня: техніку росіян було виявлено ще задовго до виходу в район бойового зіткнення у мікрорайоні Північний.
"Фізично ми цей район не контролюємо, але іде контроль за допомогою FPV-дронів та артилерією. Тому говорити, що у противника є якісь шанси з коліс взяти ту решту Часового Яру, яка під нашим контролем, то це не схоже на такі традиційні флангові кліщі, які він застосовує відносно інших населених пунктів", - резюмував військовий.
Ситуація в Часовому Яру
Зазначимо, 31 липня Міноборони Росії заявило про "захоплення" міста Часів Яр Донецької області. В ОТУ "Хортиця" відразу висміяли заяви росіян та спростували їхню брехню. Окрім того, українські військові пояснили "перфоманси" росіян у Часовому Яру.
Росіянам довелося підключати "важку артилерію": 1 серпня про "захоплення" Часового Яру привселюдно в прямому ефірі збрехав особисто російський диктатор Володимир Путін. Але й це не допомогло: ЗСУ оперативно спростували маячню диктатора.
Більше про оборону одного з ключових міст Донеччини - в репортажі РБК-Україна "Тут проходить молодість". Як добровольці тримають Часів Яр".