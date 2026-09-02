Почему Путин не встретился с главой ЦРУ? Кремль назвал свою причину
Российский диктатор Владимир Путин не планировал встречу с главой ЦРУ Джоном Рэтклиффом во время его визита в Москву.
С таким заявлением выступил помощник главы Кремля Юрий Ушаков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Life.
Ушаков отрицает информацию западных СМИ о том, что Путин якобы не захотел встречаться с главой ЦРУ.
Западные медиа утверждали, что глава американской разведки приезжал в Москву на переговоры с российским диктатором, однако тот отказался от этой встречи.
Спикер Кремля Дмитрий Песков ранее также называл подобные публикации информационными вбросами.
С подобным заявлением на этот раз выступил и Ушаков.
"Насколько я знаю, таких планов не было. Директор ЦРУ встречался с руководством российского разведывательного сообщества", - сказал помощник Путина.
Кроме того, он заявил о сугубо конфиденциальном характере консультаций, которые состоялись накануне.
"Рассказывать об их сути я не имею права", - добавил Ушаков.
Визит главы ЦРУ в Москву
25 августа директор Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Джон Рэтклифф прилетел в Россию с неанонсированным визитом.
Кстати, именно его считают главным поклонником Украины в администрации президента Дональда Трампа.
В Москве Рэтклифф провел встречи с представителями российских спецслужб.
Так, недавно глава разведки РФ Сергей Нарышкин раскрыл первые подробности встречи с директором ЦРУ.
По словам последнего, в центре внимания находились вопросы, которые находятся в компетенции спецслужб.
Кроме того, с официальным заявлением по этому поводу выступил спикер Кремля Дмитрий Песков.
Позже глава ОПУ Кирилл Буданов подтвердил СМИ, что война в Украине была одной из тем обсуждения во время визита Ретклиффа в Москву.