Почему Путин не встретился с главой ЦРУ? Кремль назвал свою причину

Российский диктатор Владимир Путин не планировал встречу с главой ЦРУ Джоном Рэтклиффом во время его визита в Москву.

С таким заявлением выступил помощник главы Кремля Юрий Ушаков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Life .

Ушаков отрицает информацию западных СМИ о том, что Путин якобы не захотел встречаться с главой ЦРУ.

Западные медиа утверждали, что глава американской разведки приезжал в Москву на переговоры с российским диктатором, однако тот отказался от этой встречи.

Спикер Кремля Дмитрий Песков ранее также называл подобные публикации информационными вбросами.

С подобным заявлением на этот раз выступил и Ушаков.

"Насколько я знаю, таких планов не было. Директор ЦРУ встречался с руководством российского разведывательного сообщества", - сказал помощник Путина.

Кроме того, он заявил о сугубо конфиденциальном характере консультаций, которые состоялись накануне.

"Рассказывать об их сути я не имею права", - добавил Ушаков.