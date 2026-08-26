Российскому диктатору Владимиру Путину уже доложили о результатах визита главы ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Телеграмм-канал " Вы слушали ".

По словам Пескова, глава ЦРУ встретился с представителями российских спецслужб, однако не уточнил, каких именно.

"Могу вам сказать, что никаких встреч с президентом России (российским диктатором Владимиром Путиным - ред.) не было. Это все, что я могу сказать по этому поводу", - заявил спикер Кремля.

Также он добавил, что Путину сразу докладывают обо всех деталях контактов с Рэтклиффом.

На этом фоне Песков заверил, что контакты по линии спецслужб являются "положительным явлением".

Спикер российского диктатора отметил, что диалог между странами на этом уровне продолжается даже в сложные периоды двусторонних отношений.

"Но каким образом это повлияет на выход наших двусторонних отношений из глубокого кризиса , в котором они находятся, пока говорить рано", - добавил спикер Кремля.

Что интересно, Песков отказался раскрывать основные темы переговоров главы ЦРУ с российскими спецслужбами.