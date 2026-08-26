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У Путина раскрыли новые подробности визита главы ЦРУ в Москву

15:24 26.08.2026 Ср
2 мин
Кремль выступил с официальным заявлением
aimg Юлия Капитонова
У Путина раскрыли новые подробности визита главы ЦРУ в Москву Фото: Дмитрий Песков, спикер Кремля (Getty Images)
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Российскому диктатору Владимиру Путину уже доложили о результатах визита главы ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Телеграмм-канал "Вы слушали".

По словам Пескова, глава ЦРУ встретился с представителями российских спецслужб, однако не уточнил, каких именно.

"Могу вам сказать, что никаких встреч с президентом России (российским диктатором Владимиром Путиным - ред.) не было. Это все, что я могу сказать по этому поводу", - заявил спикер Кремля.

Также он добавил, что Путину сразу докладывают обо всех деталях контактов с Рэтклиффом.

На этом фоне Песков заверил, что контакты по линии спецслужб являются "положительным явлением".

Спикер российского диктатора отметил, что диалог между странами на этом уровне продолжается даже в сложные периоды двусторонних отношений.

"Но каким образом это повлияет на выход наших двусторонних отношений из глубокого кризиса , в котором они находятся, пока говорить рано", - добавил спикер Кремля.

Что интересно, Песков отказался раскрывать основные темы переговоров главы ЦРУ с российскими спецслужбами.

Визит главы ЦРУ в Москву

25 августа в российской столице приземлился американский военный самолет Boeing C-17 Globemaster III.

В этот же день стало известно, что в Москву прибыл директор Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Джон Рэтклифф.

Источник РБК-Украина рассказал, что Штаты попросили Украину не бить по столице РФ в ближайшие дни из-за визита высокопоставленной американской делегации.

Визит главы ЦРУ может быть связан с тем, что США получили разведывательные данные о ранней подготовке России к мобилизации и планах "проверить решительность НАТО".

В комментарии РБК-Украина политолог Владимир Фесенко объяснил, зачем директор ЦРУ Рэтклифф мог тайно прилететь в Москву.

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