Военный самолет США в Москве и просьба к Киеву. Что известно о визите Рэтклиффа в РФ

Директор Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Джон Рэтклифф сегодня, 25 августа, прилетел в Россию с неанонсированным визитом.

Все детали первой поездки директора ЦРУ в Россию за пять лет - в материале РБК-Украина ниже.

Главное: Военный самолет США приземлился во "Внуково". Boeing C-17 Globemaster III прилетел в Москву из Риги, после чего появились сообщения о колонне автомобилей с дипломатическими номерами США.

Boeing C-17 Globemaster III прилетел в Москву из Риги, после чего появились сообщения о колонне автомобилей с дипломатическими номерами США. Рэтклифф прилетел в Москву. Как оказалось, на самолете находился директор ЦРУ США, он посетил Россию с неанонсированным визитом, детали которого официально пока не раскрыты.

Как оказалось, на самолете находился директор ЦРУ США, он посетил Россию с неанонсированным визитом, детали которого официально пока не раскрыты. Вашингтон попросил Киев о паузе в атаках. По данным источника РБК-Украина, США попросили Украину не атаковать Москву в ближайшие дни из-за визита американской делегации.

Военный самолет США в московском аэропорту

Еще сегодня днем в сети со ссылкой на сервис FlightRadar24 писали о том, что в московском аэропорту "Внуково" приземлился самолет военно-воздушных сил США Boeing C-17 Globemaster III.

Он летел в российскую столицу из Риги.

Кто именно находился на борту - на тот момент известно не было.

Фото: самолет ВВС США прилетел в Москву (скриншот)

Спикер Кремля Дмитрий Песков утверждал, что у него "нет никакой информации" о прибытии американского военного самолета в Москву.

После этого в российских Telegram-каналах появились сообщения о том, что в Москве заметили колонну автомобилей с дипломатическими номерами США.

Также в сети опубликовали видео, на которых можно заметить, что колонну сопровождала российская полиция.

Гостем оказался директор ЦРУ

Через несколько часов корреспонденты CBS News со ссылкой на собственные источники написали о том, что в Москву прилетел директор ЦРУ Джон Рэтклифф.

Собеседники телеканала утверждали, что у Рэтклиффа в Москве запланированы встречи. С кем именно - неизвестно.

В свою очередь источник РБК-Украина рассказал, что Вашингтон обратился к Киеву с просьбой не атаковать Москву в ближайшие дни в связи с визитом высокопоставленной американской делегации.

Источники FT уточнили, что просьба по поводу паузы в обстрелах на период 24-26 августа касалась не только Москвы, но и Санкт-Петербурга, а также северных регионов России.

Официальной информации о визите пока нет.

В чем цель поездки Рэтклиффа

В американских СМИ уже появились версии о том, зачем же Рэтклифф, которого называют самым проукраинским чиновником в администрации президента Дональда Трампа, полетел в Москву.

В частности, The Wall Street Journal пишет, что США получили разведывательные данные о ранней подготовке России к мобилизации и о планах "проверить решительность НАТО".

Аналитики в комментарии изданию рассказали, что визит Рэтклиффа - это предупреждение Москве не осуществлять такие планы.

"Это может быть что-то вроде: "Мы знаем, что вы собираетесь сделать, и вам лучше этого не делать", - заявила изданию бывшая заместитель директора национальной разведки США Бет Саннер.

В свою очередь журналист Михаэль Вайс отметил, что Рэтклифф поехал в Москву, чтобы предупредить о последствиях в случае возможной эскалации против НАТО.

"Это связано с разведданными США, которыми поделились с поляками, странами Балтии и скандинавами, и происходит на фоне заметного роста предполагаемых диверсионных операций ГРУ и активности российских беспилотников", - добавил он.

Также Вайс напомнил, что последний раз директор ЦРУ посещал Москву в 2021 году. На тот момент это был Билл Бернс, он предостерегал российского диктатора Владимира Путина от вторжения в Украину.