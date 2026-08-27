Война в Украине была среди тем: Буданов сделал заявление о визите главы ЦРУ в Россию

Во время визита главы ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву война в Украине была одной из тем обсуждения.

Как сообщает РБК-Украина , об этом руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил в комментарии Новости․LIVE .

На вопрос о целях визита Ретклиффа в страну-агрессор Буданов призвал не делать преждевременных выводов и дождаться официальных комментариев.

"Давайте будем сдержанны в публичных высказываниях", - отметил он.

Руководитель ОП также призвал дождаться официальных комментариев. По его словам, визит планировался "немного в другом месте", но был перенесен.

"Там основные тематики - взаимоотношения, скажем так, между двумя странами", - рассказал Буданов.

На вопрос о том, обсуждали ли во время визита войну в Украине, руководитель ОП ответил утвердительно, но добавил, что обсуждение состоялось "в контексте". Он также подчеркнул, что это не было главным вопросом встречи.