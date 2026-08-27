Глава разведки РФ Нарышкин раскрыл детали встречи с Рэтклиффом

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Директор российской разведки впервые раскрыл, о чем говорил с главой ЦРУ в Москве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Директор СВР РФ Сергей Нарышкин подтвердил, что встречался с главой ЦРУ в Москве. По его словам, во время встречи стороны обсудили находящиеся в компетенции спецслужб вопросы. Нарышкин также назвал такие контакты обычным делом. "Встречи спецслужб разных стран это обычная практика", - отметил он.