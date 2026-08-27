ua en ru
Чт, 27 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Глава разведки РФ Нарышкин раскрыл детали встречи с Рэтклиффом

11:50 27.08.2026 Чт
1 мин
В Кремле встречу спецслужб назвали обычным делом
aimg Валерия Абабина
Глава разведки РФ Нарышкин раскрыл детали встречи с Рэтклиффом Фото: Директор ЦРУ Джон Рэтклифф (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Директор российской разведки впервые раскрыл, о чем говорил с главой ЦРУ в Москве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Директор СВР РФ Сергей Нарышкин подтвердил, что встречался с главой ЦРУ в Москве.

По его словам, во время встречи стороны обсудили находящиеся в компетенции спецслужб вопросы.

Нарышкин также назвал такие контакты обычным делом. "Встречи спецслужб разных стран это обычная практика", - отметил он.

Напомним, директор ЦРУ Джон Рэтклифф совершил тайный визит в Москву на этой неделе. В Кремле впоследствии раскрыли подробности переговоров Рэтклиффа с российскими спецслужбами.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ЦРУ Москва
Новости
Задержка более 15 часов: из-за атак РФ поезда "Укрзализныци" курсируют с изменениями
Задержка более 15 часов: из-за атак РФ поезда "Укрзализныци" курсируют с изменениями
Аналитика
Вакансия номер один. Кто может стать послом Украины в США и какие вызовы его ждут
Роман Кот, Милан Лелич Вакансия номер один. Кто может стать послом Украины в США и какие вызовы его ждут