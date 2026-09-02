ua en ru
Ср, 02 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Чому Путін не зустрівся з главою ЦРУ? Кремль назвав власну причину

09:47 02.09.2026 Ср
2 хв
У Москві відреагували на нові дані ЗМІ
aimg Юлія Капітонова
Чому Путін не зустрівся з главою ЦРУ? Кремль назвав власну причину Фото: Володимир Путін (Getty Images)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

Російський диктатор Володимир Путін не планував зустрічі з главою ЦРУ Джоном Реткліффом під час його візиту до Москви.

З такою заявою виступив помічник глави Кремля Юрій Ушаков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Life.

Ушаков заперечив інформацію західних ЗМІ про те, що Путін нібито не захотів зустрічатися з главою ЦРУ.

Західні медіа стверджували, що глава американської розвідки приїжджав до Москви на переговори з російським диктатором, однак той, мовляв, відмовився від цієї зустрічі.

Речник Кремля Дмитро Пєсков раніше також називав подібні публікації інформаційними вкидами.

Зі схожою заявою цього разу виступив і Ушаков.

"Наскільки я знаю, таких планів не було. Директор ЦРУ зустрічався з керівництвом російської розвідувальної спільноти", - сказав помічник Путіна.

Окрім того, він заявив про суто конфіденційний характер консультацій, що відбулися.

"Розповідати про їхню суть я не маю права", - додав Ушаков.

Візит глави ЦРУ до Москви

25 серпня директор Центрального розвідувального управління США (ЦРУ) Джон Реткліфф прилетів до Росії з неанонсованим візитом.

До речі, саме його вважають головним прихильником України в адміністрації президента Дональда Трампа.

У Москві Реткліфф провів зустрічі з представниками російських спецслужб.

Так, нещодавно голова розвідки РФ Сергій Наришкін розкрив перші подробиці зустрічі з директром ЦРУ.

За словами останнього, у центрі уваги були питання, які перебувають у компетенції спецслужб.

Окрім того, з офіційною заявою з цього приводу виступив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Згодом глава ОПУ Кирило Буданов підтвердив ЗМІ, що війна в Україні була однією з тем обговорення під час візиту Реткліффа до Москви.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ЦРУ Володимир Путін Війна Росії проти України Володимир Ушаков
Новини
У Києві почалася пожежа після атаки РФ
У Києві почалася пожежа після атаки РФ
Аналітика
Удар по "харчових ланцюгах". Чому товари в Україні дорожчають навіть без дефіциту
Ірина Костюченкокореспондентка розділу "Бізнес" Удар по "харчових ланцюгах". Чому товари в Україні дорожчають навіть без дефіциту