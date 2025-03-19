Почему Путин не хочет прекращения огня: объяснение Зеленского

Российский диктатор Владимир Путин не заинтересован в прекращении войны несмотря на то, что сейчас он не находится в такой сильной позиции на поле боя в Украине.

Как сообщает корреспондент РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время Zoom-брифинга для журналистов.

"Во-первых, он не находится в слабой позиции. Он не в выигрышной позиции, но шесть месяцев назад его инициатива была сильнее. Сегодня ситуация изменилась, но он все еще контролирует ее. Он не хочет, чтобы мы оставили хотя бы один наш отряд в Курской области", - пояснил Зеленский.

По его словам, Россия продолжает давить на Украину, как это было после оккупации 2014 года.

"Это его тактическое понимание: давить по всем направлениям, пугать людей, пускать ракеты, чтобы создать себе лучшие условия в конце войны", - отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина готова к прекращению огня, чем опровергает российскую пропаганду.

"Украина показала, что хочет окончания войны. Мы сильнее, чем он считал, и готовы к полному прекращению огня без всяких причин", - подчеркнул он.

Президент также отметил, что теперь Путину придется как-то выходить из этой ситуации, поскольку мировое сообщество не поймет его нежелание прекратить войну.

"Это будет касаться и других стран, которые до сих пор пытались балансировать между Украиной и Россией", - подытожил Зеленский.

30-дневное перемирие

Вчера вечером президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Они договорились, что движение к миру начнется с прекращения огня по энергетике и инфраструктуре, а также "технических переговоров по имплементации прекращения огня в Черном море, полного прекращения огня и устойчивого мира".

Также мы писали, что Путин в разговоре с Трампом заявил о необходимости остановить мобилизацию Украины и перевооружение ВСУ в случае установления перемирия.

Сегодня же состоялся разговор Трампа и Зеленского о первых шагах к перемирию между Украиной и Россией.