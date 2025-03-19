Зеленский после переговоров с Трампом: Украина готова к прекращению ударов по энергетике

Украина согласна прекратить атаки на объекты энергетической и другой инфраструктуры России. Это может стать первым шагом к прекращению войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в соцсети X и эксклюзивный комментарий информированного источника.

По словам главы украинского государства, разговор с Трампом был "позитивным, очень содержательным и откровенным". Лидеры после переговоров украинской и американской команд в Джидде согласились, что совместную работу для достижения прочного мира нужно продолжать.

"Мы верим, что вместе с Америкой, с президентом Трампом и под американским руководством прочный мир может быть достигнут в этом году", - подчеркнул Зеленский.

Частичное и полное перемирие

Он рассказал, что в ходе переговоров Трамп раскрыл подробности своего звонка с российским диктатором Владимиром Путиным и рассказал о ключевых вопросах, которые были затронуты.

"Одним из первых шагов к полному прекращению войны может стать прекращение ударов по энергетической и другой гражданской инфраструктуре. Я поддержал этот шаг, и Украина подтвердила, что мы готовы его осуществить", - уточнил президент.

Зеленский напомнил, что американская сторона предлагала безоговорочное прекращение огня на линии фронта, и Украина приняла такое предложение. Украинская и американская стороны продолжат работу над реализацией такой инициативы. Такой шаг необходим для подготовки всеобъемлющего мирного соглашения.

По словам главы государства, он и Трамп поручили своим командам решить технические вопросы, которые связаны с реализацией и расширением частичного прекращения огня.

"Украинская и американская команды готовы встретиться в Саудовской Аравии в ближайшие дни, чтобы продолжить координацию шагов по достижению мира. Мы поручили нашим советникам и представителям провести эту работу как можно быстрее", - отметил он.

Ситуация на фронте

Также два лидера обсудили ситуацию на фронте. Зеленский рассказал Трампу о ходе боев в Курской области. Стороны подняли вопрос освобождения военнопленных и возвращения украинских детей, которые были захвачены российскими войсками.

"Мы также обсудили состояние противовоздушной обороны Украины и возможность ее усиления для защиты жизней людей", - добавил президент.

Эксклюзивные детали

Информированный источник рассказал РБК-Украина, что Зеленский и Трамп успели обсудить большое количество вещей.

"И то, о чем говорилось с Путиным (во вчерашнем разговоре Трампа и Путина, - ред.), и о возможности расширить прекращение огня, и об освобождении пленных. Президент (Украины, - ред.) постоянно продвигает идею освобождения пленных как один из первых шагов. О ПВО еще президент поднял вопрос, чтобы помогли нам укрепиться", - добавил собеседник.

Стоит заметить, что российский диктатор Владимир Путин вчера, 18 марта, принял предложение президента США Дональда Трампа о прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины.