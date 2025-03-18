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Путин назвал Трампу условия перемирия: чего он хочет от Украины

Вторник 18 марта 2025 19:36
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Путин назвал Трампу условия перемирия: чего он хочет от Украины Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российский диктатор Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом заявил о необходимости остановить мобилизацию Украины и перевооружение ВСУ в случае установления перемирия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Путин традиционно отметил недоговороспособность Киева. Кроме этого российский диктатор заявил о якобы преступлениях украинских военных в Курской области.

"Ключевым условием для недопущения эскалации конфликта должны стать полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления развединформации Киеву", - говорится в заявлении Кремля.

Напомним, сегодняшний разговор Путина и Трампа длился более 2,5 часов. Кремль уже выпустил ряд заявлений относительно их переговоров.

Подробно о том, что известно о разговоре Трампа и Путина - читайте в материале РБК-Украина.

Разговор Трампа и Путина

Вчера вечером Трамп заявил о переговорах с Путиным, которые должны были состояться 18 марта утром по времени Вашингтона.

Вероятно, Трамп и Путин обсуждали вопрос 30-дневного режима прекращения огня на театре российско-украинских военных действий. Это предложение США выдвинули Украине во время переговоров в Саудовской Аравии.

Поздно вечером 17 марта в разговоре с журналистами Трамп заявил, что Россия "согласится" на 30-дневное перемирие с Украиной.

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