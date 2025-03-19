Чому Путін не хоче припинення вогню: пояснення Зеленського

Російський диктатор Володимир Путін не зацікавлений у припиненні війни попри те, що наразі він не перебуває в такій сильній позиції на полі бою в Україні.

Як повідомляє кореспондент РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський під час Zoom-брифінгу для журналістів.

"По-перше, він не перебуває у слабкій позиції. Він не у виграшній позиції, але шість місяців тому його ініціатива була сильнішою. Сьогодні ситуація змінилася, але він все ще контролює її. Він не хоче, щоб ми залишили хоча б один наш загін у Курській області", - пояснив Зеленський.

За його словами, Росія продовжує тиснути на Україну, як це було після окупації 2014 року.

"Це його тактичне розуміння: тиснути в усіх напрямках, лякати людей, пускати ракети, щоб створити собі кращі умови наприкінці війни", - зазначив президент.

Зеленський наголосив, що Україна готова до припинення вогню, чим спростовує російську пропаганду.

"Україна показала, що хоче закінчення війни. Ми сильніші, ніж він вважав, і готові до повного припинення вогню без жодних причин", – підкреслив він.

Президент також зазначив, що тепер Путіну доведеться якось виходити із цієї ситуації, оскільки світова спільнота не зрозуміє його небажання припинити війну.

"Це стосуватиметься й інших країн, які досі намагалися балансувати між Україною і Росією", - підсумував Зеленський.

30-денне перемир'я

Вчора ввечері президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Вони домовилися, що рух до миру розпочнеться з припинення вогню по енергетиці та інфраструктурі, а також "технічних переговорів щодо імплементації припинення вогню в Чорному морі, повного припинення вогню та сталого миру".

Також ми писали, що Путін у розмові з Трампом заявив про необхідність зупинити мобілізацію України і переозброєння ЗСУ у разі встановлення перемир'я.

Сьогодні ж відбулась розмова Трампа та Зеленського щодо перших кроків до перемир'я між Україною та Росією.