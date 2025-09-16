Бойкот "Золотого мяча"? В Париже назревает новый конфликт с "Реалом"

Меньше чем через две недели футбольный мир узнает имя нового обладателя "Золотого мяча". Но вместо праздничного ожидания в Париже разворачивается скандал с участием мадридского "Реала", а ключевые фигуры клуба до сих пор остаются без заслуженных наград.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Marca .

Даты и формат церемонии

Гала-церемония вручения премии "Золотой мяч" 2025 года состоится 22 сентября в театре "Дю Шатле" в Париже. Празднование перенесено на месяц раньше по сравнению с предыдущими изданиями, которые проходили в конце октября.

В этом году впервые призы, которые ранее существовали только для мужчин, будут вручены и женщинам. В частности, награды получат лучший вратарь, лучший молодой игрок и лучший бомбардир среди женских команд.

Номинанты и интрига

Имена кандидатов станут известны только в первой половине августа, после завершения Клубного чемпионата мира и Финала четырех Лиги наций.

Ни один игрок Реала не входит в список фаворитов, что только обостряет ситуацию. В Мадриде считают, что их роль на международной арене систематически недооценивают.

Но в этом году нет явного фаворита, что делает выпуск самым открытым и непредсказуемым за последнее время.

Среди возможных претендентов упоминаются Ламин Ямаль, Рафинья, Усман Дембеле, Лаутаро Мартинес, Гарри Кейн, Педри, Левандовски и Килиан Мбаппе.

Механика голосования и критерии

Жюри мужской премии состоит из 100 журналистов, а для женского лауреата право голоса имеют 50 журналистов.

Каждый выбирает 10 лучших игроков, а место в списке приносит определенное количество баллов. Игрок с наибольшим количеством очков становится обладателем "Золотого мяча".

В 2025 году учитываются три иерархических критерия: индивидуальные результаты, командные успехи и честность выступлений. Критерий, связанный с профессиональной карьерой, исчез из издания 2024 года.

"Реал" и прошлогодний бойкот

Участие представителей "сливочных" на нынешней церемонии "Ballon d'Or" оказалось под большим вопросом.

После демонстративного игнорирования события прошлого года напряжение между Реалом и организаторами только возросло.

В прошлом году даже блестящий сезон Винисиуса Жуниора не помог ему попасть в главную гонку за "Золотой мяч", что вызвало возмущение в Мадриде. Ни один представитель клуба не приехал на церемонию, а Карло Анчелотти, признанный лучшим тренером, остался без трофея.

"Конфликт продолжается", - отмечает Marca.

Представители France Football провели несколько встреч с руководством Реала, однако договориться не удалось. Напряженность углубляет роль УЕФА как соорганизатора события, ведь отношения клуба с европейской футбольной элитой далеки от идеальных.